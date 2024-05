Ha già ringraziato squadra e staff: Inter pronta a un addio dolorissimo | Commozione immensa dopo l’ultimo discorso

Si sono chiuse le celebrazioni per il 20° scudetto dei nerazzurri. Il futuro però è un’incognita: le parole che allarmano i tifosi.

La festa scudetto dell’Inter ha conosciuto il proprio apice nella serata di lunedì 20 maggio, quella del Gran Galà tenutosi al Castello Sforzesco. Si è trattato in realtà di una celebrazione privata, limitata alla presenza degli sponsor, ma le telecamere sono comunque riuscite ad incunearsi.

Il giorno precedente era stato quello della consegna della coppa, alzata al cielo di San Siro da Lautaro Martinez, poco prima del concerto tenuto da Ligabue e Tananai, due dei tanti cantanti italiani di comprovata fede nerazzurra. Insomma, un mese esatto dopo l’inizio dei festeggiamenti, la voglia di divertirsi in casa Inter è ancora tanta.

Era il 22 aprile quando il 2-1 nel derby consegnò all’Inter lo scudetto numero 20 della propria storia ed era largamente prevedibile che le celebrazioni non sarebbero state “normali”. Vuoi per la cifra tonda che coincide con l’aggiunta di una stella, vuoi perché la certezza è arrivata dopo un derby, evento mai avvenuto prima nella storia.

E non un derby qualunque, bensì il sesto consecutivo vinto dalla Beneamata. Vuoi, infine, perché il titolo numero 19, quello vinto nel 2021 sotto la guida di Antonio Conte, pur essendo a proprio modo storico, in quanto segnò la fine della lunga epopea della Juventus, non fu festeggiato a dovere a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus.

Scudetto Inter, doppia stella e… doppia festa “doppia”

La festa “infinita” ha comunque conosciuto al Castello il suo epilogo. Domenica sera a Verona calerà il sipario sul campionato, in un clima di festa condiviso con i gialloblù, che celebreranno una salvezza che a gennaio sembrava impossibile. Già da lunedì, poi, per buona parte della rosa dell’Inter sarà tempo di vacanze.

Molti dei campioni d’Italia dovranno tuttavia prolungare la stagione tra Euro 2024 e Copa America, ma inevitabilmente il cuore resterà a Milano, in attesa di avere aggiornamenti sul difficile momento societario vissuto dal club. L’ormai imminente passaggio delle quote da Suning a Oaktree non dovrebbe comportare cambiamenti nell’immediato, ma tra i tifosi c’è apprensione per il futuro di due big della rosa, in attesa di rinnovo.

Stallo Inter, le parole di Lautaro fanno tremare i tifosi

Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ovvero capitano e vicecapitano della squadra, andranno in scadenza nel 2026. Il tempo per sistemare le cose non manca, ma lo stallo societario è un nemico. Ecco allora l’”allarme” scattato dopo il discorso ai compagni pronunciato dal Toro proprio durante il Galà.

“Grazie ai compagni, sono orgoglioso perché è arrivata tanta gente nuova, ma si è inserita benissimo” le parole di Lautaro, al microfono avvicinatogli dal presentatore Paolo Bonolis. Gelo immediato sul palco e allarme rosso sui social, con diversi posti preoccupati dei tifosi, prima che il buonumore di Marcus Thuram riportasse l’allegria. Martinez ha più volte ribadito l’attaccamento ai colori nerazzurri, ma prima di firmare avrà bisogno di certezze. Quelle di cui vanno in cerca compagni e tifosi.