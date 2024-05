Luis Alberto già rimpiazzato: Lotito sorprende tutti con un nome importante | Il calciatore è a Formello

Lo scatto sprint del presidente Lotito per sostituire Luis Alberto: il calciatore è già a Formello con la squadra

A meno di sorprese Igor Tudor verrà confermato sulla panchina della Lazio. Nonostante l’addio alla Coppa Italia in semifinale nella doppia sfida contro la Juvenuts, l’allenatore croato ha ampiamente meritato la conferma per i risultati positivi avuti con la squadra.

Domenica andrà in scena l’ultima partita stagionale, dove affronteranno il Sassuolo già retrocesso. Alla Lazio basterà un unico punto per qualificarsi alla prossima edizione di Europa League e consolidare il settimo posto in classifica; decisamente un miglioramento rispetto al decimo di due mesi fa.

Nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare e i problemi più che evidenti nello spogliatoio, Tudor è riuscito a collezionare 17 punti in 8 partite, rendendo la squadra biancoceleste difficile da affrontare per chiunque; meglio di lui solo l’Atalanta di Gasperini, con 18 punti totali.

Una fase difensiva nettamente migliorata e una squadra che appare ben più organizzata, ma la miglior notizia per i tifosi e i calciatori stessi è la capacità del tecnico nell’aver coinvolto tutti i giocatori presenti in rosa, valorizzandoli dal primo all’ultimo.

Obiettivi delineati

L’intenzione della società è quella di aprire un nuovo ciclo, terminato con le dimissioni di Maurizio Sarri a campionato in corso, e riportare trofei in casa Lazio che mancano dalla stagione 2019-2020 con la vittoria della Supercoppa Italiana. Per farlo, come definito dal direttore sportivo Angelo Fabiani, la società biancoceleste dovrà prendere spunto da Bayer Leverkusen e Feyenoord, basando la propria rosa sui giovani.

Il budget per fare mercato sarà inferiore rispetto alla scorsa stagione, ma le cessioni in vista permetteranno al club di lavorare con tranquillità e acquistare le richieste di Tudor, che è alla ricerca di calciatori fisici e veloci, funzionali al suo stile di gioco più che dispendioso.

Rinascita

Manca pochissimo e la nuova Lazio nascerà. Nel giro di poche settimane le gerarchie sono state totalmente rivoluzionate, rassicurando i tifosi che fino a quel momento avevano solo visto la conferma degli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Tudor, seppur difficile da credere, li ha già rimpiazzati, in particolare lo spagnolo ma con un elemento che aveva già in casa; si tratta di Daichi Kamada, messo ai margini del progetto sin dall’inizio della stagione ma che con il croato ha trovato una seconda vita. Da quando è stato regolarmente schierato in campo è sempre tra i migliori della Lazio: quantità, qualità, duttilità e una fortissima personalità del giapponese, che farà facilmente dimenticare i suoi predecessori.