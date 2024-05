Ci abbiamo ripensato, da qui non si muove: Giuntoli perde l’occasione | Le speranze dei tifosi ridotte al lumicino

Acquisito il pass Champions, in casa Juventus prendono forma le strategie di mercato, ma uno degli obiettivi principali sta sfumando.

La Juventus ha centrato la qualificazione alla Champions League sul campo per il 13° anno consecutivo. Il sofferto pareggio contro la Salernitana e il successivo mancato successo della Roma in casa dell’Atalanta ha dato ai bianconeri la certezza di chiudere il campionato entro le prime cinque posizioni.

Max Allegri ha rivendicato con forza il traguardo centrato nel post-partita della gara contro i granata, con chiara allusione al fatto che anche nella scorsa stagione i bianconeri avevano raggiunto l’obiettivo minimo, chiudendo la Serie A al 3° posto a pari merito con l’Inter, al netto della penalizzazione di 10 punti causata dal caso plusvalenze.

La possibilità di disputare il massimo torneo continentale nella prossima stagione assicurerà alla Juventus una salvifica immissione di denaro, fondamentale per il bilancio dopo la stagione di assenza forzata dalle coppe, ma anche in chiave mercato, in vista di un’estate che dovrà vedere i bianconeri protagonisti.

Le due partite in più garantite nella prima fase dalla nuova formula della Champions, oltre alla possibilità concreta di affrontare fin da subito top club europei, con le prevedibili buone notizie a livello di botteghino, potrebbero rivelarsi alleati preziosi per il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, chiamato a rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Mercato Juventus, il grande obiettivo per l’attacco sta per sfumare

Se poi le operazioni in entrata dovessero moltiplicarsi a causa dell’esigenza di accontentare qualche richiesta del nuovo allenatore, qualora il club decidesse di chiudere con un anno di anticipo sulla fine del contratto la seconda era Allegri, non è da escludere che l’estate della Juve richieda qualche sacrificio sotto forma di cessioni illustri.

Quel che appare certo, al momento, è che la flessione di rendimento subita dal club nelle ultime stagioni sta incrinando lo storico appeal di cui la Juventus ha sempre goduto, in campo internazionale e non solo. La conferma arriva proprio dalle intenzioni da uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri, che sembra sul punto di declinare il corteggiamento della Vecchia Signora.

Beffa Juventus: Greenwood verso la permanenza al Getafe

Secondo quanto dichiarato dal presidente del Getafe Angel Torres, infatti, Mason Greenwood è deciso a restare in Spagna anche nella prossima stagione: “Mason vuole continuare con noi e noi siamo d’accordo. Al 90% resterà”. L’esterno inglese classe 2000 è arrivato al Getafe sul finire dello scorso mercato estivo in prestito dal Manchester United.

Dopo un anno di assenza dai campi determinato dallo scandalo sessuale che lo aveva coinvolto, ma dal quale è stato assolto, Greenwood si è rilanciato in Spagna fino a tornare, tra gol, assist e prestazioni convincenti, quell’uomo-mercato che era stato agli esordi con i Red Devils, con i quali è sotto contratto fino al giugno 2025. La Juventus lo segue da tempo, anche se per rilevare il suo cartellino servirebbero non meno di 35 milioni, poco meno rispetto alla cifra del riscatto pattuito con il Getafe, fissato a 40. A fare la differenza potrebbe essere quindi la volontà del giocatore.