De Rossi mi dispiace ma non posso venire | Spezzato il cuore dei tifosi giallorossi: niente Roma per il top player

Con la corsa verso la Champions League compromessa i giallorossi rischiano di veder sfumare l’obiettivo principale del prossimo mercato.

In ballo su due fronti per buona parte della stagione, la Roma ha subito un doppio colpo da potenziale ko in poche ore. Le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Atalanta hanno allontanato la possibilità di partecipare alla prossima Champions League.

La speranza è tuttavia ancora viva, seppur legata ad una concatenazione di risultati, tra i quali non c’è solo l’eventuale successo dei bergamaschi nella finale di Europa League proprio contro il Bayer Leverkusen. Il rischio di dover restare ancora a guardare la competizione continentale più importante è però concreto.

La gestione De Rossi, subentrato a gennaio a José Mourinho, ha comunque portato risultati anche superiori alle aspettative, considerando che il centrocampista campione del mondo era di fatto al debutto in panchina, escludendo la breve e deludente esperienza alla Spal in Serie B. La sua permanenza alla guida dei giallorossi sembra comunque sicura.

Anticipata dalla società poche ore prima del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, la firma di De Rossi sul rinnovo del contratto non è ancora arrivata, ma sembra una formalità, a prescindere da quale coppa i giallorossi disputeranno nella prossima stagione.

Roma, mercato in salita: sfuma il sogno di De Rossi

Chiaro, tuttavia, che partecipare alla Champions o all’Europa League significa avere incassi differenti e di conseguenza farà impostare campagne acquisti differenti. Che la rosa della Roma abbia bisogno di rinforzi importanti in tutti i reparti è noto a tutti, a partire dallo stesso De Rossi, che pure non ha mai perso l’occasione di sottolineare i valori tecnici dell’organico attualmente a disposizione.

Considerando tuttavia che i paletti del fair play finanziario saranno ancora presenti, ad oggi è difficile immaginare un mercato in grado di far sognare i tifosi. Senza trascurare il fatto che non giocare la Champions rischia di tenere lontano molti top player. Compreso colui che rappresenta l’obiettivo principale dello stesso allenatore.

Niente Roma, Chiesa verso il rinnovo con la Juventus: “Voglio rimanere”

De Rossi avrebbe infatti già espresso alla società il sogno di arrivare a Federico Chiesa, considerato un giocatore chiave per il 4-3-3 del tecnico giallorosso. L’esterno della Juventus andrà in scadenza con i bianconeri nel 2025. Il rinnovo è ancora da definire e potrebbe essere anche di una sola stagione, come anticipato dallo stesso giocatore.

“Dovrò parlare con la società, loro mi diranno il loro progetto e io dirò il mio – ha dichiarato Chiesa dopo la vittoria in Coppa Italia – Il mio pensiero è quello di rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita”. Per la Roma, quindi, l’affare si annuncia più che in salita, considerando che Chiesa è allettato dalla possibilità di prendere parte a cinque competizioni con la Juventus nella prossima stagione, tra le quali, oltre la Champions, anche il Mondiale per club.