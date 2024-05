Grazie per tutte le emozioni: Napoli, l’eroe dello Scudetto ha già salutato | Finita una storia d’amore

Ennesimo addio in casa Napoli, ha già effettuato le visite mediche e firmato con la nuova squadra: la rivoluzione è iniziata

La 37esima giornata di campionato del Napoli di Francesco Calzona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano è terminata sul punteggio di 2-2 con le reti di Rrahmani, Nzola, Biraghi e Kvaratskhelia; un pareggio amaro per entrambe le squadre, in lotta sino all’ultima giornata per un posto nella prossima Conference League.

È stata una stagione per il Napoli disastrosa, se messa a paragone con la precedente terminata da Campioni d’Italia; 33 anni per conquistare il Terzo Scudetto tanto ambito e una singola stagione per dimenticarlo, con 30 punti di differenza nel totale.

Anche se vincessero l’ultimo match di campionato contro il Lecce che oramai ha raggiunto la salvezza, chiuderebbero la stagione a 55 punti, facendo comunque peggio del Torino post Superga, che con l’attuale sistema di punti avrebbe chiuso la stagione con 58 punti totali; i peggiori campioni d’Italia della storia.

Per tal motivo, il presidente De Laurentiis nelle sue ultime interviste ha già svelato la sua strategia per la prossima stagione: sarà rivoluzione totale, sia nell’organigramma del club e nelle sue infrastrutture, sia nei calciatori che calcheranno il campo da gioco.

Fase chiave

La fase fondamentale sarà il calciomercato estivo che determinerà la nuova rosa dei partenopei, con i tifosi speranzosi che non si ripeta fallimentare come quella scorsa e che possa finalmente far ritornare il club competitivo, anche grazie all’innesto di un top allenatore, con Calzona che ha già dichiarato di non proseguire la sua avventura.

La maggioranza del budget sarà finanziata dalla cessione di Victor Osimhen, che ha già dichiarato di voler lasciare il club durante un’intervista in Coppa d’Africa, tramite la sua clausola di 130 milioni di euro; una somma importante, con la quale però i dirigenti dovranno essere cauti nell’utilizzarla, per riparare le evidenti lacune di quest’anno e rimpiazzare i partenti.

Valigie pronte

Florian Pettenberg, giornalista di Sky Germania, ha svelato un altro addio in casa Napoli sul suo profilo di X. Si tratta di Diego Demme, che non rinnoverà il suo contratto, lasciando il club dopo 4 anni e mezzo e due trofei: uno Scudetto e la Coppa Italia nel 2020.

Il centrocampista tedesco ha trovato un accordo con l’Herta Berlino che già lo aveva cercato nella sessione invernale e sembrerebbe già aver svolto le visite mediche. A 32 anni è pronto a far ritorno in Bundesliga, dalla quale il Napoli lo prelevò quando siedeva in panchina Gennaro Gattuso.