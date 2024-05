Giuntoli rapace, ‘derubati’ gli storici avversari | Partono in pole per la lotta Scudetto

Giuntoli fiuta l’ennesimo affare e prepara l’assalto a sfavore della rivale: l’accordo c’è e sono ad un passo dalla firma

La stagione della Juventus che terminerà a breve è stata una delle più travagliate degli ultimi anni. La penalizzazione inflitta nello corso dello scorso campionato e l’improvviso cambio dell’organigramma del club si sono fatti sentire, ma nonostante ciò è riuscita in breve tempo a ritornare a fare ciò a cui è abituata: vincere.

Gli obiettivi stagionali comunicati dalla dirigenza bianconera a Massimiliano Allegri erano il raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione di Champions League tramite il campionato e la vittoria della Coppa Italia, con il mister livornese che li ha entrambi conseguiti.

Le ultime due partite di Serie A decreteranno se terminerà terza o quarta in classifica, grazie alla cui posizione hanno anche ottenuto la partecipazione al prossimo mondiale per club, e hanno trionfato nella Coppa Nazionale grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta di Gasperini, con gol di Dusan Vlahovic.

15esima vittoria della competizione per la Vecchia Signora e quinta Coppa Italia vinta da Allegri, che diventa il mister con più successi nella storia del trofeo, ma nonostante ciò si vocifera che le due parti si separeranno al termine della stagione, terminando un rapporto durato oltre 9 anni.

Stessa mentalità

Il motto storico del club bianconero recita le seguenti parole: “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Parole pronunciate da Henry Russell nel 1950 e che continuano ad essere insegnate e rese proprie da ogni generazione coinvolta nel sistema Juventus.

Ne è un esempio la squadra femminile bianconera, che nonostante l’arrivo in campionato dietro la Roma, si è potuta consolare battendo proprio i giallorossi nella 27esima edizione della Supercoppa Italiana allo stadio Giovanni Zini di Cremona, trionfando per 2-1 con le reti di Viens e Garbino, consolidando l’obiettivo del club di ogni stagione, ossia la vittoria.

Sgarro alla rivale

Al termine della stagione si chiuderà un’era in casa Milan, con Valentina Bergamaschi che dopo 6 stagioni, 148 presenze e 20 reti con il club rossonero, giocherà da capitano la sua ultima partita dopo aver dichiarato di non aver trovato l’accordo per rinnovare il contratto, rendendosi una delle calciatrici più appetibili sul mercato a parametro zero.

Su di lei c’è proprio la Juventus, che ha l’obiettivo di ingaggiarla per la sua estrema duttilità nel rettangolo di gioco, con i contatti tra le due parti già in stato avanzato e che potrebbero avere a breve un esito positivo. La classe 1997 troverebbe in bianconero le sue compagne di Nazionale, dove ha registrata 58 presenze e 8 reti, oltre a Cristiana Girelli con la quale ha giocata in passato con la maglia del Brescia.