Vlahovic, il futuro è deciso: parole che non lasciano interpretazioni | Ecco dove giocherà l’anno prossimo

Le dichiarazioni del bomber serbo fanno capire senza ombra di dubbio quale sarà la maglia che indosserà nella prossima stagione.

Mercoledì sera la Juventus è tornata a conquistare un trofeo. La Coppa Italia 2023-24 porta il nome della Vecchia Signora, grazie al successo nell’ultimo atto giocato allo stadio Olimpico contro una grande Atalanta. Il successo bianconero per 1-0 è stato targato Dusan Vlahovic. Il bomber serbo oltre a segnare il gol decisivo (un altro gli è stato annullato), è stato il migliore in campo della sfida, come testimonia il premio MVP ricevuto.

Una rivincita importante dunque per lui, che troppe volte ultimamente è stato criticato, al netto di una stagione che sul piano personale non è stata affatto negativa, almeno dal punto di vista numerico. Detto ciò dopo la grande prova nell’ultimo atto della coppa nazionale, è tempo di pensare al futuro per il classe 2000 ex Fiorentina.

Tra le tante voci, indiscrezioni e rumors però è stato proprio il diretto interessato a fare chiarezza, magari anche in maniera involontaria. Le dichiarazioni rilasciate di recente da centravanti infatti non hanno lasciato in alcun modo dei dubbi, e nella stagione che verrà Vlahovic indosserà proprio questa maglia.

Le parole di Vlahovic

Proprio al termine del match con i bergamaschi, Vlahovic è stato intervistato, e le sue parole sono sembrate quelle di un leader assoluto, che si sente al centro del progetto e che non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 bianconero.

”Dobbiamo pensare già all’anno prossimo. La Juve sono 4-5 anni che non vince lo scudetto, sono troppi. Dobbiamo tornare ad essere competitivi e lo saremo. Sarà difficile, però la Juventus chiede questo. Dall’anno prossimo bisogna puntare a vincere tutto”.

Ancora Juve per Dusan

Dopo che nella scorsa estate il suo futuro sembrava dover essere lontano da Torino, anche a causa di alcune difficoltà, quest’anno il centravanti si è completamente rialzato, prendendo la squadra in mano. Nonostante a volte sia stato, anche ingiustamente, al centro della critica, Vlahovic ha risposto sul campo.

La Juventus dunque difficilmente lo lascerà partire adesso, e, così come il diretto interessato, ha tutta la volontà di proseguire il cammino insieme, e magari, dopo la Coppa Italia, alzare al cielo altri trofei.