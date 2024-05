40 milioni no, 30 si | Il Napoli vuole chiudere in fretta: offerta lampo per portarlo in azzurro

Si preannuncia un’estate ricca di cambiamenti in casa azzurra, non solo in panchina: De Laurentiis accelera per il primo rinforzo.

La sabbia nella clessidra sta per esaurirsi. La fine della stagione 2023-’24 coinciderà con l’addio di Victor Osimhen alla maglia del Napoli. Dopo quattro annate ricche di gol e impreziosite dalla conquista dello scudetto 2023, i tifosi azzurri dovranno salutare l’attaccante nigeriano.

La separazione è stata annunciata con largo anticipo dal presidente De Laurentiis e pone fine a un rapporto tra le parti che negli ultimi mesi si è incrinato fino ad arrivare al punto di rottura. “Colpa” della lunga e tormentata trattativa per il prolungamento, arrivata poi a quello che può essere definito come un accordo-ponte.

La firma di Osimhen fino al giugno 2026, un anno in più rispetto alla scadenza originaria, ha infatti posto il Napoli al riparo dal rischio di veder partire a prezzi di saldo uno dei propri gioielli e al contempo l’inserimento della clausola rescissoria ha permesso all’ex Lille di avere una via di fuga che gli garantisse di fatto la partenza nell’estate ormai prossima.

Un accordo che oggi suona come provvidenziale, dal momento che la disastrosa annata del Napoli, vicino a mancare la qualificazione alle coppe europee per la stagione 2024-’25, avrebbe comunque portato ad un distacco tra il club e Osimhen, probabilmente con modalità più traumatiche e meno remunerative per la società di De Laurentiis.

Mercato Napoli, si guarda in Spagna per l’erede di Osimhen

L’ultima partita di campionato contro il Lecce sarà quella dei saluti e inevitabilmente dei ricordi dei tanti gol importanti segnati da Osimhen, nonché delle tante notti di gala tra Champions e campionato griffate dal numero 9 azzurro. Poi, bisognerà tuttavia iniziare a pensare al futuro e all’individuazione dell’erede di Victor.

Proprio la mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe impedire a De Laurentiis, al netto della cifra a tre zeri in arrivo dalla clausola di Osimhen, di puntare su un centravanti di prima fascia. La prossima per il Napoli potrebbe essere la stagione della ricostruzione, dell’avvio di un nuovo ciclo. Magari affidandosi ai gol della rivelazione dell’ultima Liga.

De Laurentiis stregato da Dovbyk: ma serve lo sconto

Il nuovo puntero azzurro potrebbe infatti essere Artem Dovbyk, trascinatore del Girona, già certo di prendere parte alla prossima Champions League al termine di una stagione esaltante che l’ha visto in lotta per il titolo per tutto il girone d’andata. L’ucraino ha superato i 20 gol nella stagione del debutto in Spagna e può partire per 40 milioni, il valore della clausola rescissoria.

Classe ’97, forte fisicamente, il profilo sarebbe adatto per il nuovo Napoli, al netto di un’esperienza internazionale limitata alla stagione 2022-’23 con il Dnipro. Tuttavia, De Laurentiis andrà a caccia dello sconto, sperando di non andare oltre i 30 milioni. Una missione non semplice considerando che il Girona, che fa parte della galassia City Group, non avrà certo l’esigenza di vendere…