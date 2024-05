Bentornato Hakimi, la Serie A ti riaccoglie | Prestito con diritto e Inter tradita

Il terzino destro marocchino è pronto a fare ritorno nel nostro campionato, facendo un grande sgarro alla sua ex squadra.

Nell’estate del 2021 il Paris Saint Germain ha sparato uno dei suoi soliti colpi esorbitanti in termini economici, acquistando dall’Inter Achraf Hakimi. Il calciatore marocchino era reduce da una stagione clamorosa in maglia nerazzurra, e per questa ragione aveva convinto la società transalpina a puntare forte su di lui.

Tuttavia arrivato in Francia il calciatore non ha mantenuto le aspettative. Di certo il classe 1998 non sta sfigurando, ma di certo non è lo stesso calciatore che tutta Europa ha ammirato a Milano e al Borussia Dortmund. Di conseguenza anche la sua crescita pare essersi leggermente rallentata, e a fine stagione, la sua terza sotto la Torre Eiffel, lo scenario che vedrebbe un suo addio si sta facendo sempre più fattibile.

Ma la notizia più incredibile in realtà non è nemmeno questa. A quanto pare infatti nel futuro del 25enne africano ci sarebbe ancora una volta il nostro campionato. Una big rivale proprio della Benemata gli ha messo gli occhi addosso, e vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni in estate. Un affare fattibile grazie anche alla formula del trasferimento, che sarebbe però un duro colpo per la tifoseria interista, tradita da uno dei calciatori che ha più apprezzato negli ultimi anni.

Ecco chi vuole Hakimi

Sono due le squadre italiane di altro livello, entrambe rivali dell’Inter, che vorrebbero prendere il giocatore del PSG. Stiamo parlando delle nemiche nerazzurre per eccellenza, ovvero la Juventus e il Milan.

Entrambe infatti vorrebbero garantirsi un upgrade sulla corsia di destra, e Hakimi sarebbe l’innesto ideale in questo senso. Piuttosto giovane, fresco e che conosce bene il nostro campionato, pronto al riscatto dopo qualche anno in chiaroscuro. Entrambe dunque lo seguono da vicino e sono pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

La formula rende l’operazione molto fattibile

Prendere un calciatore del valore di Hakimi, pagato tre anni fa quasi 70 milioni di euro, non è una cosa affatto semplice per nessuna squadra del nostro campionato. Tuttavia il PSG, per facilitare le cose, acconsentirebbe ad una formula favorevole per tutti.

Con un prestito con diritto di riscatto fissato indicativamente sui 50 milioni infatti le cose potrebbero andare in porto. Vedremo dunque chi tra Juve o Milan affonderà il colpo e si assicurerà un vecchio nemico.