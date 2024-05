Non vuole essere allenato da lui: fulmine a ciel sereno per la Lazio | Chiesto il trasferimento a luglio

L’avvento di Tudor ha ridato entusiasmo a squadra ed ambiente, ma si affaccia un caso inaspettato: un top player verso la cessione.

La stagione 2023-’24 della Lazio sarà ricordata da tifosi e addetti ai lavori per i suoi alti e bassi. Dopo un pessimo inizio di campionato, con appena sette punti raccolti nelle prime sette giornate di campionato, la squadra all’epoca allenata da Maurizio Sarri si è resa protagonista di una rimonta entusiasmante.

Il momento migliore è stato vissuto all’inizio del 2024 in coincidenza con la conclusione del girone d’andata, concluso dalla Lazio al 6° posto a -2 dalla quarta posizione, l’ultima utile (allora…) per la qualificazione alla Champions League. Da quel momento, però, l’orizzonte è tornato a farsi inaspettatamente cupo.

Il successo sulla Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia ha rappresentato di fatto l’ultimo acuto dell’era Sarri, conclusasi con le dimissioni improvvise dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Del resto l’annata non era iniziata sotto i migliori auspici, complici i malumori dello stesso allenatore per le mosse di mercato della società.

La scelta del club di sostituire Sarri non con un traghettatore, bensì con il tecnico designato per la prossima stagione, ovvero Igor Tudor, si è però rivelata azzeccata. Il tecnico croato è riuscito a trasmettere le proprie idee tattiche, diverse rispetto a quelle del predecessore, a tempo di record e contestualmente a risalire nuovamente la classifica fino a tornare a sognare un posto in Champions.

Lazio senza pace: un altro big chiede la cessione

Comunque si concluda la stagione, quindi, si può provare a guardare al futuro con ottimismo, nonostante i retaggi della campagna acquisti estiva 2023 non siano stati ancora messi alle spalle. Tudor non sembra infatti entusiasta di alcuni dei giocatori sui quali la Lazio ha investito parecchi milioni pochi mesi fa.

Il riferimento è a Nicolò Rovella e a Gustav Isaksen, fiori all’occhiello dell’ultimo mercato, ma poco funzionali al gioco di Tudor. Alla società spetterà il compito di non disperdere la spesa effettuata, anche se ben più preoccupante è la situazione che si sta profilando per due gioielli della rosa biancoceleste.

Guendouzi-Tudor, nuove scintille: il francese verso l’addio

Se tra Tudor e Luis Alberto il feeling non è mai scattato e lo spagnolo ha già espresso la volontà di cambiare aria, la medesima richiesta al club potrebbe arrivare da Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, tra i migliori giocatori della stagione della Lazio per rendimento, si era già scontrato con Tudor la scorsa stagione ai tempi dell’Olympique Marsiglia e dopo essersi ritrovati il rapporto non pare migliorato.

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Guendouzi vorrebbe lasciare la Lazio al termine della stagione. Una vera e propria tegola per tutto l’ambiente. Il riscatto del centrocampista dal Marsiglia per 18 milioni bonus compresi sarà formalizzato tra poche settimane e per l’eventuale cessione il presidente Lotito non è disposto a scendere sotto i 30 milioni. Nella speranza che le prossime settimane aiutino a sanare la frattura tra Guendouzi e Tudor.