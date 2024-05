“Un serio problema di salute”: tifosi increduli, vicinissimo l’addio al calcio | Lo ha confessato col cuore in mano

I tifosi sono rimasti terribilmente increduli dalla notizia: il calciatore ha avuto un serio problema di salute

Quando si parla dei calciatori, che sia positivamente o negativamente, spesso vengono considerati come onnipotenti, come se fossero delle specie extraterresti lontane da noi, ma che in realtà sono semplici essere umani, che però non vengono trattati da alcuni “tifosi” come tali.

Soprattutto negli ultimi anni si è sentito spesso quest’ultimi lamentarsi dei ritmi eccessivi, ai quali alcuni tifosi si sono ribellati per l’enorme guadagno percepito, non considerando il fattore principale, senza il quale nulla conta: la salute.

In qualunque categoria o competizioni giochi ciò che è fondamentale è che non abbia alcun tipo di problema, e nonostante vengano monitorati quotidiniamente, sono purtroppo accaduti tantissimi casi che hanno sconvolto il mondo dello sport e dai quali non tutti sono riusciti a riprendersi.

Fortunatamente il progresso tecnologico ha coinvolto anche il nostro mondo, così come l’attenzione verso i corsi di primo soccorso da parte dei calciatori stessi, facendo sì che le vittime possano essere assistite in maniera più rapida, come successe a Christian Eriksen durante Euro 2020, salvato da un infarto in Danimarca-Finlandia.

Paura di smettere

Veder la propria vita poter interrompersi in un attimo è traumatico per chiunque, ancor di più per un calciatore se per l’accaduto è costretto ad abbandonare ciò che ha fatto per una vita intera: giocare a calcio nei migliori palcoscenici mondiali.

Nel caso di Eriksen così non è stato, con il danese che ha potuto riprendere regolarmente l’attività agonistica ed è lo stesso che è accaduto recentemente ad un giovanissimo calciatore spagnolo, di soli 22 anni, il cui pensiero era focalizzato sulla paura di smettere.

Oltre gli ostacoli

Si tratta di Adrian Barnabè, centrocampista del Parma, che quando è arrivato ai Crociati ha affrontato in solitaria un serio problema di salute, con la famiglia rimasta in Spagna; una doccia fredda in un periodo felice per la firma, ma per fortuna tramite l’operazione da parte della squadra medica, è riuscito a risolvere.

Durante il periodo ha ricevuto tanti messaggi di sostegno, di cui uno da una leggenda del calcio italiano e mondiale, Gianluigi Buffon, il cui numero non salvato aveva fatto sì che scorresse lungo la lista e al quale il calciator e si è difatti pentito di non aver risposto in questi due anni. Il messaggio recitava: “Ciao Adrian, sono Gigi Buffon. Ti aspetto e non vedo l’ora tu possa rientrare con noi”. Il giovane è tornato sui campi da gioco e si è preso la sua rivincita conquistando con i gialloblù la promozione in Serie A.