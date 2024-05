Dobbiamo rispettare la sua decisione: De Zerbi, annuncio a sorpresa | Tanti ringraziamenti dopo l’addio

Il tecnico italiano e un futuro sospeso. Ecco che cosa può accadere nelle prossime settimane, nel momento della programmazione.

A pochi passi dal traguardo, al termine di una stagione di luci e ombre. Il futuro di Roberto De Zerbi è ancora un rebus, nonostante in Inghilterra la parola progetto sia ben chiara alle proprietà e ai dirigenti.

Proprio in una delle ultime interviste, l’ex tecnico del Sassuolo aveva messo le cose in chiaro, soprattutto da un punto di vista emotivo. Il legame con la sua gente è ancora forte e i tifosi si sono comunque divertiti nel veder giocare una squadra giovane e sfrontata contro ogni avversario.

Il nome di De Zerbi puntualmente viene però associato ad alcune delle panchine più importanti della Serie A e non solo. È proprio questo il momento in cui, con colpevole ritardo, alcune realtà annunciano la propria guida tecnica in vista della prossima stagione. Persino i grandi club internazionali hanno pensato a lui. La politica del pallone però ha deciso e per ora non dovrebbero esserci scossoni in tal senso.

La Premier League sarà dunque ancora la terra di conquista dell’allenatore bresciano? Secondo quanto raccolto attraverso le ultime dichiarazioni qualche dubbio ancora c’è ma dovrebbe essere fugato molto presto. Ecco che cosa è successo e come cambia il futuro del tecnico.

Parole di addio

Leggendo queste dichiarazioni tutto sembra delineato, chiaro. “Perdiamo un grande uomo e un grande giocatore”, firmato Roberto De Zerbi. Adam Lallana lascerà dopo 4 anni il Brighton ed è arrivato dunque il momento dei saluti, quello più duro per club e tifosi.

Attraverso i canali ufficiali del club inglese il tecnico italiano ha salutato così uno dei giocatori più rappresentativi: “Perdiamo un grande uomo e un grande giocatore. È stata una sua decisione e dobbiamo rispettarla. È stato un giocatore fondamentale per me durante la mia permanenza qui”.

Futuro da allenatore

Alcuni giocatori, anche in base a una naturale predisposizione, avrebbero tutto per provare la carriera da tecnici dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco la conferma di De Zerbi sul suo giocatore. “Lallana conosce il gioco sia come giocatore sia come allenatore ma penso che potrebbe sicuramente giocare un’altra stagione in Premier”.

Al Brighton mancheranno alcune doti fondamentali come la leadership, l’esperienza e la capacità di trascinare il gruppo nei momenti di difficoltà. Per chi resterà ci sarà dunque un pacchetto extra di motivazioni e di responsabilità da gestire. Anche così si diventa grandi giocatori.