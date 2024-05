C’è l’intesa con un altro club: il calciatore scatena la furia di Lotito | Biancocelesti pugnalati alle spalle

Sotto la gestione Tudor i biancocelesti sono tornati a sognare la Champions, ma tiene banco il possibile addio di un top player.

Sono diversi i club della Serie A che devono ancora scegliere l’allenatore per la prossima stagione. Situazione normale, se è vero che l’annata 2023-’24 deve ancora concludersi nonché, per diverse squadre, emettere verdetti importanti.

Dal Milan al Napoli, dove l’avvicendamento in panchina è certo, fino alla Juventus, dove dovrebbe concludersi la seconda era Allegri, il domino delle panchine si appresta a regalare nei primi giorni di giugno parecchie sorprese, che non dovrebbero limitarsi ai top club.

Anche Bologna e Fiorentina, oltre magari alla stessa Atalanta, potrebbero vedersi costrette a cambiare guida tecnica se, come pare possibile, i rispettivi allenatori decidessero di cambiare aria accettando offerte delle grandi del campionato. C’è però una squadra che ha già anticipato i tempi, scegliendo con ampio anticipo l’allenatore della prossima stagione.

Stiamo parlando della Lazio, il cui presidente Claudio Lotito, dopo le inaspettate dimissioni di Maurizio Sarri, ha optato per assumere subito l’allenatore al quale affidare la guida della squadra nel prossimo campionato, evitando quindi di chiudere la stagione con un cosiddetto “traghettatore”.

Lazio, gioie e dolori: con Tudor si vola, ma un big fa le bizze

Stando ai risultati, la decisione sembra essere stata felice. L’avvento di Igor Tudor ha infatti rilanciato le quotazioni della Lazio nella fase finale del campionato, ricreando anche quell’entusiasmo che pareva essersi spento nell’ambiente dopo gli alti e bassi di un’annata nel complesso deludente.

Con il tecnico croato in panchina la Lazio è tornata a sperare addirittura nella possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, legata però ad una non facile concatenazione di eventi. Comunque vada la Lazio è pronta a vivere un mercato da protagonista, sebbene un caso piuttosto spinoso si affacci all’orizzonte.

Luis Alberto-Lazio, è braccio di ferro: la richiesta dello spagnolo

La gioia per la vittoria contro l’Empoli è stata infatti macchiata dall’ennesimo caso Luis Alberto. Il feeling tra il Mago e lo stesso Tudor sembra già ai minimi termini. Dopo aver invocato addirittura la rescissione del contratto nelle scorse settimane, lo spagnolo è ormai un separato in casa al punto di non essere stato convocato per la gara contro i toscani.

Alla base della decisione di Tudor, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe una certa indolenza mostrata durante gli allenamenti. Ma a quanto pare non mancano i retroscena di mercato. Luis Alberto avrebbe infatti ricevuto una ricca offerta dal Qatar e punta a essere liberato a zero il 30 giugno, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. Appare però quasi impossibile che Lotito venga incontro alla richiesta del giocatore, il cui cartellino è stimato non meno di 15 milioni di euro, alla luce anche del 20% sulla futura rivendita che la Lazio dovrà versare al Liverpool, da dove il giocatore fu prelevato nel 2016.