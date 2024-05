Guardiamo anche al futuro: Inter, colpo spaziale di Marotta | A 19 anni ha convinto l’Europa

Il 20° scudetto è storia, in casa nerazzurra può decollare il mercato: Marotta mette gli occhi su uno dei giovani più interessanti al mondo.

Aspettando la Coppa e… buone notizie dal fronte societario. Per l’Inter sono giorni cruciali per il futuro. Come previsto, l’ultima decade di maggio sarà decisiva per far capire a tutto l’ambiente nerazzurro cosa aspettarsi dalla prossima stagione, non solo sul campo.

Meno di un mese dopo la festa scudetto iniziata grazie alla vittoria nel derby, gli ultimi festeggiamenti per la seconda stella sono fissati per domenica 19, quando capitan Lautaro riceverà la coppa dello scudetto, prima che in serata si svolga a San Siro il concerto con tanti cantanti di fede nerazzurra come protagonisti e lunedì il ricevimento al Castello Sforzesco.

Il futuro, però, è già adesso, come indicato dalle trattative febbrili che Steven Zhang sta cercando di concludere sul fronte societario. La scadenza è imminente e le notizie contrastanti degli ultimi giorni si scontrano con l’ottimismo che era stato professato dall’amministratore delegato Beppe Marotta subito dopo la conquista dello scudetto.

Simone Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro attendono con ansia novità confortanti, perché nel calcio, si sa, i successi hanno vita breve, le settimane scorrono ed è già tempo di progettare la prossima stagione, che vedrà l’Inter impegnata su cinque fronti e con un obiettivo ben chiaro: tornare a fare strada in Champions League.

Inter, le linee guida del mercato aspettando i rinnovi

Se infatti nella stagione che va a concludersi la missione numero 1 era conquistare il 20° scudetto, il must per il 2025 sarà ribadire la superiorità in Italia, ma con un occhio di riguardo anche al brand internazionale (con la i minuscola…) del club, che passa da un’altra, soddisfacente campagna Champions dopo quella del 2023.

Un obiettivo, questo, raggiungibile rendendo ancora più qualitativa la rosa nei primi rincalzi alle spalle dei “titolarissimi”. Un gruppo, quest’ultimo, che non dovrebbe venire toccato, sebbene alcune colonne, dallo stesso Lautaro a Barella, siano ancora in attesa di firmare il rinnovo di contratto.

Attacco Inter: spunta la suggestione Vitor Roque

È chiaro a tutti, allenatore in testa, che dove la rosa sia migliorabile è il reparto offensivo. Sanchez saluterà, Arnautovic è in bilico, e il solo, pur importante, innesto di Mehdi Taremi non basta. Il sogno di Inzaghi è Albert Gudmundsson, per il quale i contatti con il Genoa sono già stati avviati. Affare comunque difficile a livello di costi, così è spuntata la suggestiva candidatura di Vitor Roque.

Il talento brasiliano del Barcellona, classe 2005, era arrivato in Catalogna a gennaio con grandi speranze, complici anche i 60 milioni investiti dalla società. Xavi gli ha però concesso ben poco spazio al punto che la società ha già cominciato a sondare top club esteri, tra i quali l’Inter, per mandare il giocatore in prestito. Pur scontento dello scarso minutaggio, Roque non vorrebbe lasciare il Barcellona. I dirigenti nerazzurri valuteranno la possibile operazione. Il giocatore non può comunque rappresentare una certezza e, visto il budget a disposizione, l’Inter non può rischiare o concedersi esperimenti…