Bianconeri sconvolti, gli arresti sono ben 4 | Indagine lampo della Questura: il reato è stato accertato

È successo davvero e non ci sono giustificazioni per quanto accaduto. Il mondo del calcio ripiomba nello sconforto.

Altro che pallone che rotola, gol ed emozioni della domenica. Anche in questo caso ci troviamo a riportare la notizia di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il calcio giocato, ad eccezione di quella che potrebbe essere stata la cornice.

Al triplice fischio finale non si è pensato al verdetto ottenuto ma si è temuto il peggio. Ancora una volta questo sport non riesce a fare a meno di episodi incresciosi, in attesa delle parole dei protagonisti.

Si sono giocate dunque una gara in campo e un’altra al di fuori del rettangolo verde. Ma come è possibile? Non serve troppa immaginazione. È successo ancora una volta e non ci sono più parole per descrivere con lucidità quanto accaduto.

Il mondo del calcio ha la grande capacità di commettere ogni volta gli stessi errori, illudendo soltanto chi lo segue e spera con il cuore che le cose siano davvero migliorate. È scesa in campo anche la Questura e la notizia non è certamente piacevole.

Bianconeri nei guai

Stiamo parlando dell’Ascoli e dei disordini registrati dopo la gara col Pisa. Come riporta l’agenzia ANSA infatti il calcio ha fatto da cornice a nuovi disordini. Non è infatti una novità che cronaca e sport si possano intrecciare nella loro accezione più negativa.

Quattro ultrà ascolani sono stati arrestati (sono agli arresti domiciliari) per gli incidenti che si sono purtroppo verificati al termine della gara di Serie B. La retrocessione in Serie C dei marchigiani non può essere stato certamente un alibi. Ecco che cosa è successo.

Incidenti e 4 arresti

“La Questura di Ascoli Piceno ha svolto le attività di approfondimento investigativo e visione delle riprese visive girate durante l’incontro, all’esito delle quali sono stati identificati 4 ultrà ascolani, ritenuti autori di violenza“. In particolare “sono stati tratti in arresto nella flagranza differita per i reati di resistenza a pubblico ufficiale”.

Quando si parla di violenza negli stadi l’Italia riesce periodicamente a sfornare i suoi record. “Sono in corso ulteriori indagini al fine di individuare altri responsabili dei fatti avvenuti al termine dell’incontro di calcio”, conclude l’ANSA. Ma di calcio e sport qui non c’è traccia. Un’altra giornata buia per questo movimento che cerca a fatica di riacquisire credibilità.