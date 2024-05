‘Sostituto già scelto’: esonero Allegri, la Juve lo nomina a sorpresa | Allenerà la prima squadra

Terremoto improvviso in casa Juventus dopo i fatti accaduti nel post partita di ieri. I bianconeri hanno vinto la Coppa Italia ma Allegri è a un passo dall’esonero

Il successo regalato ieri dalla squadra ai propri tifosi rischia di passare rapidamente in secondo piano visto quanto sta succedendo in queste ore in merito alla situazione Allegri.

Secondo alcune indiscrezioni il tecnico livornese sta per essere esonerato per giusta causa dopo aver perso completamente la testa al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sembrerebbe che la decisione sia già stata presa dai vertici bianconeri che a momenti dovrebbero emanare il comunicato ufficiale in cui verrà annunciata la separazione con Massimiliano Allegri.

Addio Juventus, ecco il sostituto di Allegri

In attesa dell’annuncio ufficiale stanno già circolando una miriade di indiscrezioni riguardanti il sostituto del tecnico di Livorno. Insieme a lui dovrebbe andar via anche Landucci, che in un primo momento poteva essere uno dei papabili a prendere il suo posto per queste ultime due giornate di campionato.

Sono salite invece le quotazioni di Montero, allenatore della Primavera bianconera, che dovrebbe esser stato già chiamato in sede per concludere l’accordo. Alla fine della stagione sarà invece deciso il nome di colui che approderà in panchina in vista del prossimo anno.

Futuro Juventus, ecco le ultime notizie

Nonostante i tanti nomi accostati alla panchina della Juventus per la prossima stagione sportiva, non è da escludere a priori la possibilità che l’ex calciatore bianconero, attualmente alla guida dell’under 19, possa avere una chance di restare alla guida della squadra.

Per il momento queste restano tuttavia semplici ipotesi, mentre l’unica cosa certa è che le strade del club torinese e di Massimiliano Allegri stanno per dividersi una volta per tutte.