Allarme Djokovic, preoccupano le sue condizioni: “Fa impressione” | L’annuncio è di quelli più dolorosi

Il tennista deve fare i conti con i suoi fantasmi. I tifosi del serbo non riescono ancora a crederci ma è successo davvero.

Sono bastate le ultime apparizioni per smontare un mito. Novak Djokovic non è più quello di qualche mese fa, abituato a schiacciare avversari e superare se stesso soprattutto grazie a una grande forza mentale. Le cose sembrano essere cambiate anche per il serbo e alcuni aspetti in particolare non sono passati inosservati.

La grandezza di un atleta sta anche nella capacità di riconoscere i propri limiti dopo aver battuto record su record. Accettare ad esempio che questo sarà il tratto discendente della parabola di un grande sportivo. Quando si parla di tennis e di uomini leggendari sono certamente pochi i nomi che si possono pronunciare a cuor leggero.

Qualcuno ha provato ad aggrapparsi all’episodio della borraccia caduta dagli spalti agli Internazionali di Roma o forse proprio quel momento, per un grande fotografo pronto a immortalare il momento, può rappresentare in un certo senso il punto di svolta di una carriera.

Ciò che è certo è che l’ultimo annuncio sarà fatale per i tanti sostenitori di Nole. Proprio in un momento così difficile arriva il colpo del ko definitivo. Ecco che cosa è successo.

Le condizioni di Djokovic

Sul canale Youtube di OA Sport – Tennis Mania Speciale Internazionali d’Italia si è parlato delle ultime imprese sulla terra rossa di Roma, con un occhio particolare a Djokovic e al percorso dei tennisti italiani ancora in gara.

Guido Monaco si è espresso così sulla gara persa dal serbo contro Tabilo, in un momento assai delicato anche dal punto di vista mediatico per la carriera del tennista più chiacchierato. Qual è il vero Djokovic e soprattutto perché tutti stanno parlando di lui in questi termini?

Colpa della condizione fisica?

“Tabilo ha giocato una grande partita e sta giocando bene sulla terra, è pericoloso però è chiaro che 6-3 6-2 a Djokovic fa impressione“. Chi avrebbe scommesso su un risultato simile alla vigilia del confronto? In tanti si sono chiesti se sia stato un problema di condizione fisica.

Per Monaco si tratta di un problema mentale e di motivazione. Forse Djokovic ha inconsciamente staccato la spina o forse bisogna semplicemente accettare chi ha maggiore energia e risorse a cui attingere per compiere imprese che sanno già di storia.