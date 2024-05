Ferrari, alla vigilia di Imola una notizia eclatante | Dopo Hamilton un altro colpaccio: per la Red Bull si mette malissimo

Una notizia strepitosa per i tifosi della Ferrari, sono pronti ad accoglierlo: diventerebbe la rivale più temuta per la RedBull

Siamo alla vigilia di uno dei Gran Premi più seguiti dagli appassionati di Formula 1, quello di Imola, nel cui circuito detiene il record di vittorie Michael Schumacher, uno dei migliori piloti di sempre a bordo di una delle Scuderie migliori di sempre: la Ferrari.

Il cavallino rosso sta lottando con tutte le sue forze anche questa stagione per affrontare l’incredibile Max Verstappen, che continua ad estendere il proprio dominio e a macinare record. La sua striscia però potrebbe durare solamente questa stagione, con l’approdo oramai ufficiale di Lewis Hamilton alla Rossa, che rimette in discussione tutti i pronostici.

Il sette volte campione del mondo guiderà in Italia nei suoi ultimi anni di carriera, provando a vincere con la Ferrari un titolo che manca da ben 17 anni, quando alla guida c’erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa, e che gli permetterebbe di diventare il pilota più titolato di sempre, sorpassando proprio Schumacher.

Per lui è il coronamento di un sogno avendo sempre dichiarato di voler essere al volante della monoposto rossa, così come per i tifosi che l’hanno visto in ben 7 anni diversi vicinissimo alla firma, finalmente arrivata seppur all’età di 40 anni, all’alba della sua carriera, ma che per lui non rappresenterà sicuramente un limite, bensì una motivazione.

Voglia di ritornare a vincere

La sua carriera è stata caratterizzata continuamente da successi, il suo palmarès parla per sè, ma il calo di performance negli ultimi due anni ha creato tanto scetticismo tra gli appassionati, molti dei quali seppur riconoscano la sua grandezza, non lo ritengono idoneo per l’età e credono che possa danneggiare la crescita di Leclerc, con Sainz già dichiarato fuori dal progetto.

La realtà è che la firma con la Ferrari a partire dal 2025 è proprio sintomo di rivalsa per il britannico, con una carriera strepitosa che potrebbe divenirlo ancor di più nel caso si chiudesse con l’ottavo titolo alla guida della monoposto sempre sognata; manca poco e potremmo assistere ad uno dei trasferimenti piloti migliori di sempre.

L’arma in più

L’entusiasmo dei tifosi della Ferrari è ancor di più alle stelle in seguito alle dichiarazioni emesse dall’ingegnere della Redbull, Adrian Newey, il quale ha dichiarato che lascerà al termine della stagione la Scuderia, ma che non significherà conseguentemente l’addio alla Formula 1.

Il britannico ha aggiunto che il ritiro per lui è ancora lontano e che starebbe considerando l’idea di approdare in una nuova squadra, con tutti gli indizi che portano ad un approdo in Ferrari. I tifosi non possono che sognare: uno dei miglior piloti di sempre insieme ad uno dei migliori ingegneri di sempre, a lavoro per riportare la Scuderia nuovamente e finalmente ai vertici del Mondiale.