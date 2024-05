“Spero il meglio per loro ma…”: futuro Sainz, il pilota lancia un indizio | Già esclusa la prima scuderia

In Formula 1 tiene banco il futuro dei piloti più amati. Le ultime dichiarazioni del ferrarista non lasciano spazio a dubbi.

Anche negli sport diversi dal calcio il mercato può avere una sua rilevanza e tra spy story e rivelazioni sul futuro tutto si tinge di giallo. La Ferrari è sempre al centro del dibattito e questa volta non solo per le lacune della macchina o per i successi da ricercare in pista. Andando ad approfondire il momento della Rossa di Maranello si scoprono molte cose.

Si sta discutendo molto del futuro di Carlos Sainz e dopo le ultime gare in tanti si stanno chiedendo se la Ferrari abbia optato per la scelta corretta. Al di là delle parole di facciata, la sensazione è che la squadra possa supportare soltanto un grande pilota.

Nasce anche così l’operazione Lewis Hamilton per l’anno prossimo, con il pilota Mercedes che dovrà portare anche quel contributo tecnico che gli ha permesso di vincere così tanto in passato. Tra tanti rumors ce ne sarebbe uno da tenere davvero in considerazione.

Proprio nelle prossime settimane si deciderà infatti il futuro di Carlos Sainz e moltissimi appassionati vogliono sapere al più presto dove e come potranno continuare a seguirlo. Ci sono ancora diversi puntini da unire per disegnare idealmente la sua nuova monoposto e nemmeno il pilota sembra aver ancora sciolto le riserve: ecco perché.

Pilota al bivio

Dalla Germania non hanno dubbi: Carlos Sainz non salirà sulla Red Bull l’anno prossimo. Si restringe a questo punto l’elenco delle pretendenti per lo spagnolo pronto a lasciare la Ferrari.

A questo punto restano due opzioni rimaste nel più classico bivio che tutti prima o poi nella vita devono affrontare. Ecco quali fattori alla fine potrebbero fare la differenza in una scelta così delicata.

Audi o Mercedes

Secondo Formulapassion la pista che porta all’Audi, dove ha lasciato il segno il padre di Sainz sia come pilota che come dirigente, è al momento difficile ma non impossibile. La casa di Ingolstadt approderà in F1 nel 2026 e si tratterebbe dunque di una scelta per il futuro.

“Nella mia decisione sono coinvolti molti più fattori – precisa Sainz – spero davvero che Audi in futuro possa lottare per le vittorie e auguro loro il meglio senza nemmeno aver deciso se questa sia una possibilità per me o meno”. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi Mercedes.