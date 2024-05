Milano senza parole, Pioli in bilico ma a cambiare è l’Inter: ‘Hanno contattato lui’ | In diretta tv il nome del tecnico

La Milano del pallone ha due volti. Il sorriso dei nerazzurri e la tristezza dei rossoneri dopo un’altra stagione deludente.

A Milano si cambia. Stefano Pioli e Simone Inzaghi, ancora loro. Nei derby non c’è mai stata partita con il Demone che ha letteralmente massacrato il collega ogni volta che si sono incontrati a San Siro. Anche per questo motivo il tecnico del Milan è a serio rischio in vista della prossima stagione.

Il suo percorso era stato reso straordinario da uno scudetto arrivato quasi a sorpresa, proprio al termine di un filotto di partite che i nerazzurri invece non erano riusciti a portare a casa. A distanza di due anni tutto sembra essersi capovolo, con Calhanoglu e Lautaro Martinez che fanno festa.

La società interista ha dimostrato non solo grande lungimiranza ma ha saputo tenere duro nei momenti di difficoltà. Il tecnico Simone Inzaghi è stato più volte messo in discussione, come è normale che sia quando ci si ritrova a guidare delle grandi squadre, sempre sotto i riflettori.

Proprio in diretta tv è stato reso noto un clamoroso colpo di scena che riguarderebbe la panchina interista. Ecco di cosa si tratta e quando è accaduto il tutto. I tifosi sono senza parole.

La rivelazione

L’Inter cambia? Qualche mese fa, prima di questa fantastica cavalcata scudetto, il titolo poteva starci tutto. Poi Inzaghi si è preso l’Inter e ha convinto anche i più scettici. In Europa non ci sono molte squadre che hanno dimostrato più dei nerazzurri di saper coniugare bel gioco e risultati.

In passato la dirigenza interista avrebbe sì pensato a un clamoroso ribaltone in panchina. Col senno di poi i tifosi sono felici che quella decisione sia restata semplicemente nelle menti dei responsabili. Quando le cose non stavano andando affatto bene la società ha pensato a un tecnico molto in voga.

De Zerbi a Milano

È stato recentemente accostato al Milan anche in virtù del suo percorso da giocatore ma Roberto De Zerbi piace anche all’Inter. Dagli studi di Sportitalia ci ha pensato l’ex attaccante di Udinese e Napoli Denis a svelare un clamoroso retroscena sull’attuale manager del Brighton.

“Io so per certo che Roberto De Zerbi ha detto di no all’Inter perché è tifoso del Milan. È successo quando Simone Inzaghi, l’anno scorso, era un po’ in bilico”. Fortunatamente per i tifosi dell’Inter le cose non sono andate proprio così. Il resto è storia.