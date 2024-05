Futuro distante da Firenze | Il preferito dei tifosi non vuole firmare: brutta notizia per il post Italiano

L’accordo per l’erede prescelto di Italiano non ha avuto un esito positivo: addio Firenze, firma con un altro club

In una delle sue ultime interviste con i lavoratori di Sky Vincenzo Italiano ha promesso che svelerà il suo futuro dopo la finale di Atene di Conference League in data 29 maggio; una risposta già nota che indica il suo addio al club dopo tre stagioni.

Tre anni incredibili in cui ha conquistato tre finali, una nazionale di Coppa Italia persa contro l’Inter e due europee, di cui una persa contro il West Ham ed un’altra da disputare contro l’Olympiacos, con la speranza che quest’ultima abbia un esito diverso e regali una separazione meno amara.

L’allenatore ha voglia di regalare una gioia ai suoi tifosi fiorentini, che aspettano un trofeo dalla lontana stagione 2000-2001 in cui la Fiorentina trionfò in Coppa Italia contro il Parma, sancendo la fine di un incredibile percorso che ha portato il club dalle ceneri all’Europa.

Il lavoro in questi anni è stato incredibile. Italiano è stato davvero la benzina del motore di questa squadra, colui che gli ha dato un’identità di gioco volta all’attacco e ha valorizzato ogni singolo calciatore, entrando di diritto nella storia della Viola, a prescindere dal risultato del match europeo.

Prossima destinazione

Italiano certamente non smetterà di allenare, di fatti è già alla ricerca del suo prossimo club. Sono tante le società che hanno intenzione di puntare su di lui, la cui maggioranza deriva sempre dal campionato di Serie A con il Bologna ed il Napoli in pole per farlo approdare sulle loro panchine.

C’è da valutare però che la squadra di Aurelio De Laurentiis saluterà con certezza Calzona, terzo allenatore della stagione, ma sta valutando anche altri profili, mentre il club rossoblù si muoverà in base alla decisione che prenderà Thiago Motta, al bivio tra il provare una nuova avventura in un top club o giocarsi la Champions League con il Bologna, la cui ultima partecipazione risale al lontano 1964.

I candidati

Commisso sta valutando chi possa essere il profilo migliore in grando di sostituire Italiano, il cui lavoro è complicatissimo da replicare nonostante ad oggi e non danno pronostici sulla finale di Conference League, abbia aggiunto zero trofei alla bacheca della Fiorentina.

Per raccogliere la sua eredità sono stati sondati due allenatori che hanno vestito la maglia della Viola da calciatori: Alberto Aquilani e Alberto Gilardino. Il primo è in uscita da Pisa, il secondo ha disputato un’incredibile stagione con il Genoa e sarebbe il preferito tra i due candidati, ma nella conferenza stampa post partita l’ex Milan ha dichiarato che rinnoverà con il Grifone, chiudendo la possibilità che possa approdare a Firenze.