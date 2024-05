Scamacca e Retegui rischiano il posto | Per Spalletti spunta un nuovo bomber: è il migliore degli italiani

L’Italia si riscopre terra dei centravanti: spunta una candidatura a sorpresa, si avvicina il tempo delle scelte per il ct azzurro.

La conclusione del campionato di Serie A è sempre più vicina e con essa l’inizio dell’avventura chiamata Euro 2024. Dopo “soli” tre anni l’Italia dovrà mettere in palio il titolo continentale vinto nell’estate 2021 nella storica finale di Wembley che vide la squadra di Roberto Mancini piegare l’Inghilterra dopo i calci di rigore.

Tante cose sono cambiate nell’orizzonte degli Azzurri da quell’11 luglio 2021. La clamorosa mancata qualificazione a Qatar 2022, seconda fase finale consecutiva del Mondiale fallita dall’Italia, ha preceduto di qualche mese le dimissioni del ct, sostituito da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano, fresco di impresa scudetto con il Napoli, ha accettato di buon grado di assumersi una responsabilità importante, quella di guidare l’Italia verso un importante e delicato ricambio generazionale. Centrato il pass per Euro 2024, la missione di Spalletti proseguirà almeno fino al Mondiale 2026, allargato a 48 squadre.

Per la serie, non esserci sarà quasi impossibile, ma prima ci sarà da andare più avanti possibile in Germania. Le concorrenti di livello sono tante, ma a far ben sperare il movimento tricolore è anche la crescita della Serie A, che sta tornando ad essere un campionato di buon livello tecnico e ambito da giocatori importanti.

Verso Euro 2024: Spalletti e i dubbi in attacco

La cartina di tornasole di tutto questo è il rendimento che le squadre italiane stanno avendo nelle coppe europee da ormai un biennio, certificato dal pass extra ottenuto per la prossima Champions League. Un traguardo raggiunto anche grazie al fondamentale contributo dei tanti stranieri di qualità che giocano in A, ma non solo.

Anche la base di giocatori italiani, giovani e non solo, che sono stati capaci di conquistarsi maglie da titolari in formazioni di primo piano è infatti in continuo aumento. Di tutto questo non può che rallegrarsi lo stesso Spalletti, che in sede di convocazione per l’Europeo rischia di dover fare i conti con un inatteso imbarazzo della scelta anche alla voce centravanti, con una candidatura sempre più autorevole.

Pinamonti miglior italiano della Serie A: convocazione in vista?

Grazie al rigore trasformato contro il Genoa, peraltro inutile ai fini del risultato finale per il suo Sassuolo, Andrea Pinamonti ha raggiunto quota 40 reti in Serie A. Un traguardo importante, che si unisce alla palma, momentanea, di miglior marcatore italiano del campionato 2023-’24, a quota 11 reti. Una in più rispetto a Gianluca Scamacca.

A 25 anni il prodotto del settore giovanile dell’Inter sogna quindi un posto tra i convocati per Euro 2024, magari proprio come prima alternativa allo stesso Scamacca, protagonista di una seconda parte di stagione da sogno con l’Atalanta in Italia e in Europa. Spalletti sembra deciso a portare due centravanti in Germania e Pinamonti, fermo finora a una presenza in nazionale, potrebbe quindi far vacillare la candidatura del genoano Mateo Retegui, che ha vissuto una stagione travagliata a causa di numerosi infortuni.