Esclusiva Rovella, decisione confessata ad un amico | Nel suo futuro c’è solo una maglia

Fortemente voluto da mister Maurizio Sarri, per Nicolò Rovella, da quando alla Lazio è cambiato il tecnico, le cose sono cambiate rapidamente.

Il centrocampista, arrivato in estate dalla Juventus, sta faticando molto a trovare spazio. La situazione è molto delicata. Qualcuno ha anche ipotizzato che il giocatore fosse fra i giocatori indiziati a lasciare il centro sportivo di Formello in estate.

In realtà però il giocatore, sfogandosi con qualche amico, ha affermato di voler restare a ogni costo in biancoceleste. Lui stesso ha detto di avere diversi amici tifosi della Lazio, e vuole riuscire a imporsi a Roma. In questa stagione Rovella è anche stato più volte rallentato dagli infortuni (è stato fermo due mesi per la pubalgia), ed è convinto che l’anno prossimo, facendo una buona preparazione estiva con Tudor, possa rilanciarsi.

Resterà quindi alla Lazio almeno per un altro anno. Questa la sua decisione, ed è definitiva. E prima ancora che cominci il mercato, lui ha già messo a tacere le voci.