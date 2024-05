Esclusiva Calori: “I laziali mi hanno adottato. Mai vista una storia così”

A 24 anni di distanza da un giorno storico per i tifosi laziali, Alessandro Calori ha rilasciato alcune parole ai nostri microfoni riguardanti un ricordo indelebile per la piazza biancoceleste

Era il 14 maggio del 2000 e Alessandro Calori, con un gol, ha deciso il campionato. Segnò, a Perugia, sotto la pioggia battente, contro la Juventus, consentendo alla Lazio di scavalcare i bianconeri all’ultima giornata. Una storia come tante, se non fosse che Calori in Serie A ha segnato solo 13 gol e che la Lazio ha vinto appena due scudetti.

Le due cose, messe insieme, rendono quell’evento speciale e indimenticabile per qualsiasi tifoso biancoceleste. “Sono passati quasi 24 anni, ma i laziali mi continuano a dimostrare affetto. Ormai mi sento un po’ adottato da loro, pur non avendo mai giocato con la Lazio. Sono quelle storie curiose del calcio che a volte sorprendono e meravigliano”. Anche a distanza ormai di 24 anni.