“Contro il Leverkusen sono convinto”: Esclusiva Luciano Zauri | Ecco come andrà la finale di Europa League

Luciano Zauri, ex giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato ai nostri microfoni alcune considerazioni in merito alla finale di Europa League

Il suo cuore è nerazzurro. A Bergamo Luciano Zauri è arrivato adolescente, a 15 anni, e se ne è andato da uomo. Non solo: se ne è andato da professionista. Lasciò infatti Bergamo e la società che tanto aveva creduto in lui a 25 anni, per andare alla Lazio che all’epoca era in Champions League.

In quegli anni aveva totalizzato già più di 200 partite con i professionisti. Quasi la metà di quelle che avrebbe poi totalizzato in carriera. Per questo non ha mai dimenticato l’Atalanta. “Dispiace per la finale di Coppa Italia persa con la Juventus, anche perché sono ormai tanti anni che la società insegue un titolo – ci ha detto in esclusiva Zauri –.

La squadra secondo me ha avuto un calo psicologico, specie in qualche interprete. Ma sono convinto che con il Leverkusen non peseranno le tre finali di Coppa Italia perse. Quella partita sarà troppo importante. Per molti giocatori sarà la partita più importante della carriera. Non possono arrivare sfiduciati o deconcentrati”.