Addio Napoli, giocherà in Liga: l’ufficialità è piombata all’improvviso | Nubi nerissime su Castel Volturno

De Laurentis ci ha rinunciato, il futuro del calciatore è oramai lontano da Napoli: ha firmato per un club della Liga

Mancano due giornate al termine del campionato 2023-2024 di Serie A del Napoli, il cui andamento però non cambia rispetto alle giornate precedenti. La squadra di Calzona ha lasciata per l’ennesima volta punti per strada, uscendo sconfitta allo stadio Diego Armando Maradona per 2-0 contro il Bologna di Thiago Motta.

La classifica li vede attualmente ottavi con nessuna possibilità di raggiungere le squadre al di sopra, ma con il pericolo che Fiorentina e Torino possano scavalcarla, rischiando di chiudere la stagione all’ultimo posto della parte sinistra del tabellone.

Analizzando i dati, anche se i partenopei vincessero le prossime due partite e terminassero la stagione con 57 punti sarebbero comunque i peggiori campioni d’Italia della storia, battendo il record negativo del Torino che terminò la stagione successiva allo Scudetto con 58 punti, in seguito alla tragedia di Superga.

Un’involuzione che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ma che purtroppo è divenuta realtà: troppo caos all’interno della società, calciatori scontenti e volenterosi di provare una nuova avventura e troppi allenatori cambiati durante l’arco della stagione.

Strategia per risalire

La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è di attuare una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà il club a 360 gradi, permettendo al Napoli di vincere nel più breve tempo possibile e archiviare totalmente la terribile stagione appena trascorsa.

Come da lui dichiarato, cambierà l’organigramma della società con l’arrivo di nuovi dirigenti ed un nuovo allenatore e si agirà con insistenza sul mercato per riformare la squadra da cima a fondo, soprattutto per sostituire Osimhen e Zielinski, oramai promessi ad altri club.

Obiettivo sfumato

Mentre il polacco andrà via a parametro zero e firmerà per l’Inter di Simone Inzaghi, il nigeriano è ricercatissimo in Premier League, con la sua cessione tramite clausola rescissoria che porterà nelle casse del club azzurro una cifra vicina ai 130 milioni di euro, con la quale si potranno rafforzare tutti i reparti della rosa.

Il primo obiettivo di mercato era Guido Rodriguez, centrocampista argentino del Betis Siviglia, che però è già sfumato. Il classe 1994 lascerà il club a parametro zero a giugno ed ha già scelto la sua prossima meta, rifiutando il Napoli nonostante la trattativa fosse già ben avviata. Resterà sempre in Liga, compiendo definitivamente il salto di qualità nel pieno della maturazione della sua carriera, giocando per il Barcellona di Xavi, confermato per la prossima stagione nonostante avesse inizialmente deciso di lasciare il club blaugrana.