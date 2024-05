Juventus, il ‘rivale’ di Allegri gli soffia la panchina | Progetto pluriennale per tornare al vertice

Ecco il piano dei bianconeri per tornare in alto fin da subito. Obiettivo scudetto e ottavi di Champions League.

Un percorso graduale ma vincente. Dopo i fischi e la delusione dell’ultima gara dello Stadium contro la Salernitana, l’ambiente bianconero deve ricompattarsi e trovare nuove motivazioni in vista della prossima stagione.

La dirigenza sembra ormai orientata a cambiare anche in panchina. Saranno dunque le prossime le ultime partite di Massimiliano Allegri come coach della Juventus. La delusione dei tifosi non può essere ignorata e certi malumori si avvertono anche in lontananza.

Il tifoso medio vorrebbe vedere una squadra che lotta, magari perde qualche punto ma dà tutto ciò che ha dentro. Dal punto di vista della qualità del gioco espressa poi Vlahovic e compagni hanno sicuramente molto da farsi perdonare.

Siamo dunque giunti a un punto di svolta. Solo con una rivoluzione strutturale i giocatori potranno sentire la giusta scossa per cambiare subito marcia. Ecco chi sarà l’uomo giusto per guardare negli occhi le avversarie e lottare davvero per lo scudetto.

Ritorno al passato

Si sono fatti tanti nomi per il post Allegri ma eccone uno che intriga parecchio. Pur non essendo al momento alla guida di una big, la sua squadra si è avvicinata molto alle primissime posizioni della classifica.

I risultati parlano per l’allenatore. Non solo gioco e vittorie ma una crescita continua e un percorso che ha ormai sempre a che fare con l’Europa. Ora in tanti stanno pensando a lui per dare il via alla propria rivoluzione. Dopo l’esperienza infelice all’Inter ecco arrivare una personale rivincita.

“Gasp? Soluzione ideale”

Ci sarebbero davvero tanti motivi per pensare a uno scenario del genere. Gian Piero Gasperini che cambia squadra magari dopo aver portato nella bacheca dell’Atalanta un trofeo importante. Non esattamente fantascienza, anzi qualcosa di molto vicino alla realtà. Proprio tra qualche giorno la Dea sfiderà i bianconeri nella finale di Coppa Italia.

Luciano Moggi intervistato da Libero si è espresso così sul possibile approdo del tecnico alla Juventus. “È un tecnico che sa valorizzare tutti i giocatori, non solo i giovani, mantenendo sempre la squadra in posizioni di alta classifica, senza chiedere grossi acquisti e allo stesso tempo consentendo cessioni importanti. Se alla Juve dovesse venir meno l’arrivo di Thiago Motta, Gasperini potrebbe essere ideale per il programma dei bianconeri, che vogliono sanare il bilancio, valorizzare i giovani ed essere competitivi”.