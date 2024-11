“Non lo posso accettare”: il duro sfogo dopo il KO | Paolini, adesso viene fuori tutto

La campionessa toscana non è riuscita a trattenere la propria delusione: dopo la sconfitta più amara da Jasmine arriva lo sfogo più inatteso.

Il tennis femminile, si sa, vive da anni su equilibri molto sottili, legati all’assenza di una figura dominante. Dopo la fine dell’era delle sorelleWilliams non si sono più affacciate all’orizzonte giocatrici in possesso di quella continuità che ha reso leggendarie le sisters made in Usa.

Sono ormai trascorsi sette anni dall’ultima volta in cui Serena Williams ha occupato il primo posto del ranking WTA e da quel momento si sono alternate ben nove numero 1 del mondo, ma appena due di esse sono andate oltre le 50 settimane consecutive di leadership.

Si tratta di Ashleigh Barty, che si è inaspettatamente ritirata nel 2022 a soli 25 anni dopo aver vinto tre prove dello Slam, e di Iga Swiatek. La polacca è da molti considerata la più forte tennista in attività, ma si è finora mostrata dominante solo sulla terra rossa, come testimoniato dai quattro trionfi conseguiti al Roland Garros.

L’equilibrio è confermato dall’elevato numero di finaliste diverse che si sono registrate nell’ultimo biennio nei tornei dello Slam. Ben sette nel 2023 e sei nell’anno che va a concludersi. Cercasi dominatrice, quindi. Chissà che a questo ruolo non possa ambire nel 2025 anche Jasmine Paolini, che ha però chiuso il proprio anno solare con una cocente delusione.

Jasmine Paolini, il tracollo che non ti aspetti: il 2024 si conclude senza gloria

La tennista toscana ha visto infatti concludersi già dopo il round robin il proprio percorso alle WTA Finals di Riad per quanto riguarda il singolare. Dopo aver illuso tutti esordendo con la brillante vittoria in due set contro Elena Rybakina, Paolini non ha infatti saputo ripetersi, fallendo anche la prova d’appello per l’accesso alle semifinali.

La seconda giornata aveva visto l’azzurra cedere ad Aryna Sabalenka al termine di un match equilibrato. Non la stessa cosa si può dire per l’autentico tracollo che Jasmine ha subito contro Qinwen Zheng, impostasi con un eloquente 6-1, 6-1, valso il pass per le semifinali nel gruppo Purple. A Paolini resta il rimpianto per non essersi giocata al meglio le proprie carte, espresso con forza al termine del match.

Paolini, la rabbia è incontenibile: lo sfogo fa il giro dei social

Zheng è stata una delle rivelazioni del 2024 tennistico e contro Paolini ha dato altri segnali della propria crescita. Jasmine non è mai riuscita a trovare le contromisure per opporsi al gioco dell’avversaria: “Ho fatto tanta fatica e mi sono innervosita per non aver trovato soluzioni – l’ammissione dell’azzurra – Non accetto il fatto di non essere riuscita a lottare. Sono molto delusa”. Parole sincere, da vincente, che hanno scatenato il dibattito sui social.

Raggiungere le semifinali era l’obiettivo minimo che Paolini si era prefissata a Riad, traguardo che peraltro le avrebbe potuto permettere di sperare di chiudere l’anno nella top 3. Invece il 2024 si chiude comunque con un best ranking, uno scintillante 4° posto dal quale ripartire per cercare di alzare ulteriormente l’asticella. L’obiettivo è tornare alle Finals tra un anno, ma dopo aver vinto almeno uno Slam…