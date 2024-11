Zirkzee-Juve, clamorosa bomba di mercato: Giuntoli stringe, valigie già pronte per lasciare Manchester

Il centravanti olandese non sta incidendo a Old Trafford, Juventus pronta ad approfittarne: il ds accelera, Motta aspetta.

Una delle virtù che il calcio moderno richiede a un allenatore per affermarsi a grandi livelli, leggi per dimostrarsi all’altezza di un top club e delle sue ambizioni, è quella di sapersi adattare alla realtà in cui è chiamato a lavorare, anche dal punto di vista ambientale.

Il passaggio da una società di medio livello ad una chiamata a lottare ogni anno per vincere e a cercare di arrivare il più lontano possibile in ogni competizione può essere difficile sul piano della mentalità prima ancora che dal punto di vista tattico, ma di club disposti ad aspettare se ne trovano sempre meno.

Avere militato da giocatori in grandi squadre può sicuramente aiutare in questo senso, come dimostrato da Thiago Motta alla Juventus. Dopo cinque mesi di lavoro, ritiro compreso, il tecnico italo-brasiliano sembra avere già creato una buona empatia con il gruppo dopo essere subito entrato in sintonia con la società.

Del resto a Torino si sta vivendo una significativa mutazione “filosofica”, sostenuta in estate da un mercato opulento, ma che non è riuscito a colmare tutte le lacune presenti in rosa. La più evidente riguarda l’attacco, dove manca un’alternativa alle spalle di Dusan Vlahovic, complice il calvario vissuto da Arek Milik.

Thiago Motta e il 9 dei sogni: riprende quota il sogno Zirkzee

Qui il problema è in realtà a monte, perché il serbo non rappresenta come noto il prototipo di numero 9 ideale per il calcio di Motta. Dusan sta lavorando con profitto, ma certe caratteristiche non si acquisiscono in pochi mesi o magari non si acquisiscono proprio. Per questo a gennaio Cristiano Giuntoli è pronto a fare un tentativo per regalare al proprio allenatore l’attaccante dei sogni.

Il riferimento è ovviamente a Joshua Zirkzee, ovvero uno degli artefici principali del “miracolo” Bologna della scorsa stagione. L’ossatura dei rossoblù qualificatisi per la Champions si è dissolta in giro per l’Europa, ma se Calafiori all’Arsenal e lo stesso Thiago alla Juventus stanno reggendo l’upgrade, non altrettanto si può dire per l’olandese, in disgrazia al Manchester United.

Mercato Juventus, Giuntoli mette a punto la strategia per l’assalto a Zirkzee

Complici le difficoltà della squadra, Zirkzee non è ancora riuscito a lasciare il segno a Old Trafford. Il gol vittoria al debutto contro il Fulham si è rivelato un’illusione e nel corso dei mesi il livello delle prestazioni è andato in picchiata, di pari passo con il minutaggio. L’imminente approdo di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils potrebbe rappresentare il grimaldello giusto per la Juventus dal momento che il tecnico portoghese potrebbe chiedere al club in estate l’acquisto di Viktor Gyokeres, super bomber dello Sporting.

Come riportato da ‘Juventusnews24.com’ Giuntoli è pronto ad allacciare i contatti con lo United. Consapevole di come una trattativa per acquisirne il cartellino sia oggi fuori portata per la Juventus, alla luce dei 40 milioni investiti in estate dagli inglesi, e di come il prestito a gennaio rischi di minare la stabilità dello spogliatoio, l’obiettivo dei dirigenti bianconeri è sondare il terreno in vista di una trattativa per la prossima stagione. L’avventura a Torino di Vlahovic potrebbe infatti finire in estate e il possibile arrivo di Zirkzee rischia seriamente di scardinare la classifica di gradimento di Motta, al momento guidata da Jonathan David, fresco di sgarbo alla Signora in Champions.