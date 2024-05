Svelati i contatti segreti tra club e allenatore: tutto alle spalle di Inzaghi | ‘Tradito’ con un altro mister

L’Inter sta già programmando la prossima stagione: il mercato entra nel vivo, ma spunta un retroscena clamoroso sul tecnico dello scudetto.

Il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi? Un “non argomento”, secondo la dirigenza dell’Inter. La conquista del 20° scudetto da parte del club nerazzurro è ormai un evento “vecchio” di quasi un mese. Le immagini dei festeggiamenti dopo il successo nel derby del 22 aprile resteranno comunque nella storia del calcio italiano.

Secondo club dopo la Juventus a raggiungere la seconda decina di Tricolori, al termine di un campionato dominato l’Inter ha bruciato sul tempo proprio i cugini rossoneri, che avevano iniziato la stagione con lo stesso obiettivo dei nerazzurri, essendo le due squadre appaiate a quota 19 scudetti fino a poche settimane fa.

Come accade in ogni grande società, tuttavia, quanto è stato fatto, anche di grande, viene archiviato o comunque accantonato dopo pochi giorni, almeno da parte dei dirigenti. Se infatti la gioia per i tifosi rimarrà per tutta l’estate e se calciatori e staff tecnico potranno godersi vacanze serene, chi deve pensare al mercato ha già iniziato a lavorare per il futuro.

In questo senso, come dichiarato dallo stesso direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, il mercato è già un tema dominante e catalizzante l’intera giornata del reparto dirigenziale. Perché è vero che la società si è già mossa assicurandosi due parametri zero di spessore internazionale come Taremi e Zielinski, ma tanto altro resta da fare.

Inter, la svolta di Inzaghi: dal rischio esonero al rinnovo

Tra altri acquisti, qualche cessione e rinnovi importanti, il lavoro non mancherà in casa dei neo-campioni d’Italia. Alla voce “formalità”, invece, dovrebbe essere iscritto il rinnovo del contratto di Inzaghi. Il tecnico emiliano, in scadenza nel 2025, viaggia verso un prolungamento annuale con adeguamento d’ingaggio, riconoscimento del lavoro svolto nell’ultimo biennio.

Secondo Ausilio la trattativa sarà di breve durata, dal momento che nessuna delle due parti ha mai preso in considerazione l’ipotesi di separarsi. Non sembra quindi esserci spazio per colpi di scena, eppure in un passato non troppo lontano Inzaghi all’Inter era in discussione. Al punto che la dirigenza aveva già individuato il suo sostituto.

“De Zerbi ha detto no all’Inter”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’ex attaccante German Denis ha rivelato che Roberto De Zerbi era stato scelto dall’Inter come allenatore per la stagione in corso, proprio al posto di Inzaghi. L’attuale tecnico del Brighton avrebbe però cortesemente declinato la proposta, in quanto grande tifoso del Milan.

“Quando Inzaghi l’anno scorso era in bilico, so per certo che l’Inter ha contattato Roberto De Zerbi” la rivelazione di Denis, ex compagno di De Zerbi al Napoli nel 2009. Chissà cosa ne penseranno i tifosi del Milan, società nella quale De Zerbi è cresciuto come calciatore, salvo mai debuttare in prima squadra. Il tecnico bresciano è uno degli allenatori emergenti più apprezzati del panorama internazionale, ma il suo nome non sembra rientrare nel casting della società rossonera…