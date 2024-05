Milan? Ci devo pensare: il grande obiettivo prende tempo | Tifosi in trepidazione, ore decisive per un colpo storico

Il mercato del Milan vive un momento molto particolare tra entrate e uscite. Ecco l’ultimo tassello per cambiare volto al reparto.

La volontà di tornare in alto il prima possibile, senza pentirsi delle operazioni di mercato che andranno concluse proprio nei mesi estivi. Il mercato del Milan vivrà di fiammate improvvise alternate a momenti interlocutori. Intanto è arrivata la prima certezza.

Il francese Olivier Giroud ha detto sì alla MLS e andrà a firmare verosimilmente l’ultimo contratto della carriera. Inevitabile a questo punto, con un anno di ritardo, parlare di un centravanti puro per i rossoneri, che hanno palesato qualche difficoltà di troppo nel buttarla dentro questa stagione.

A volte basta battere un colpo per ritrovare entusiasmo e risolvere qualche problema di troppo. Le alternative hanno probabilmente deluso, in primis quel Rafael Leão che avrebbe potuto (e dovuto) fare molto di più anche dal punto di vista statistico.

C’è un altro reparto però che andrà rivisto da parte della dirigenza rossonera. Il nome dell’obiettivo principale è già uscito ma bisogna fare in fretta per bruciare la concorrenza. Tante opportunità nascono quasi per caso e l’agente del calciatore in questione avrebbe già allacciato un filo diretto col Milan.

Palla al giocatore

Anche in questo caso la volontà del diretto interessato potrebbe fare la differenza. Attualmente al PSG ma tra tanti giocatori dal curriculum importante, la soluzione più sensata potrebbe essere quella che porta alla cessione.

Ecco perché Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del PSG è sospeso tra una conferma in terra francese e un volo per l’Italia. A Milano troverebbe quella continuità che gli è mancata in questi ultimi mesi. I rossoneri possono affondare il colpo nelle prossime settimane approfittando della telenovela che si è creata tra il giocatore e il club di appartenenza.

I dettagli sul futuro del giocatore

La situazione che si è creata attorno al 23enne di Montevideo è alquanto surreale. Nonostante l’investimento di 60 milioni da parte del Paris per strapparlo allo Sporting Lisbona, il giocatore è finito in fondo alle gerarchie di Luis Enrique in questa seconda parte di stagione.

Il diretto interessato, al termine della gara persa dalla squadra parigina contro il Tolosa si è espresso così a proposito del futuro e dunque del mercato. “Se resterò al PSG l’anno prossimo? Vedremo, mi piacerebbe ma dobbiamo aspettare. Per ora sono qui e mi godo il finale di stagione”.