Ha già preso un volo per l’Inghilterra: tutto fatto per l’addio al Napoli | Adesso manca solo la firma

È stato visto in Inghilterra, l’addio in estate al Napoli è oramai certo: manca solo la firma sul contratto

L’ultimo match di Serie A del Napoli di Francesco Calzona contro l’Udinese di Fabio Cannavaro si è concluso sul punteggio di 1-1 con le reti di Osimhen e Success allo scadere. Un punto prezioso per la lotta salvezza dei bianconeri, ma due punti persi per gli azzurri che si allontanano ancor di più in classifica.

Con la Fiorentina che deve ancora recuperare il match contro l’Atalanta, la squadra campana è attualmente ottava in campionato, con l’ultimo risultato che li ha condannati definitivamente fuori dalla zona Champions League, nonostante quest’anno grazie al ranking si sia allungata alla quinta posizione.

Mancano tre giornate alla fine della stagione 2023-2024 e dovrà lottare fino all’ultima partita per guadagnarsi la qualificazione ad una competizione europea, che renderebbe meno amara una stagione totalmente fallimentare.

Sembrano passati anni ma in realtà solamente la scorsa annata il Napoli trionfava sul tetto d’Italia vincendo il terzo Scudetto della sua storia; un’involuzione impronosticabile ma intuibile nel corso della stagione con i continui cambi di allenatore avuti e con i giocatori in campo già promessi ad altre società.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di far dimenticare in fretta questa terribile annata, con la volontà di regalare ai tifosi una squadra competitiva durante il calciomercato estivo che abbia l’unico obiettivo di riportare trofei a Napoli.

La rosa cambierà molto con le lacune da risolvere e gli addii già programmati, ma il cambiamento non preoccupa anzi motiva, tanto da voler costruire nuove infrastrutture per gli allenamenti odierni, avviare il progetto del nuovo stadio e cambiare totalmente l’organigramma dirigenziale.

Parte delle nuove idee verranno finanziate dalla cessione di Victor Osimhen, protagonista indiscusso dell’ultimo trofeo dei partenopei. Il bomber nigeriano aveva già dichiarato durante la Coppa d’Africa di voler cambiare squadra, con il presidente che ha acconsentito la richiesta a patto che venga venduto tramite la clausola rescissoria di 130 milioni di euro.

🚨 Osimhen prefers England over joining PSG as he already played for Lille. Osimhen comes over to England often during days off, Chelsea and Arsenal is the two options. I said that Napoli’s director Manna is talking to Chelsea as he wants to include Lukaku. (@DiMarzio) pic.twitter.com/l34FfEGTOg

