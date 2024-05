Quasi 30 milioni: buone notizie per Ibrahimovic | Lanciato l’assalto al bomber dei sogni

Ottime notizie per il Milan, 30 milioni incassati dal club: pronto l’assalto al nuovo bomber rossonero che farà impazzire i tifosi

Lo Scudetto vinto nella stagione 2021-2022 faceva presagire l’inizio di un lungo ciclo di vittorie per il Milan ma così non è stato, con le successive due stagioni che non hanno aggiunto alcun trofeo alla ricchissima bacheca dei rossoneri.

La scorsa stagione era stata quantomeno positiva con il raggiungimento della semifinale di Champions League, ma quest’annata nonostante l’enorme cifra spesa di 130 milioni di euro sul mercato, il Milan è uscito prematuramente da tutte le competizioni.

Nonostante il secondo posto, la lotta Scudetto non è mai stata aperta con l’Inter di Inzaghi che ha viaggiata ad un’altra velocità; fuori ai quarti di finale dalla Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, terzi nel girone di Champions League e fuori ai quarti di Europa League contro la Roma di De Rossi.

Un fallimento totale che costerà importanti cambiamenti sia nella rosa che nell’allenatore, con Stefano Pioli ed il suo staff che diranno addio alla panchina rossonera dopo quasi 5 stagioni, sancendo la fine di un’epoca di rinascita del Milan, ritornato stabilmente tra le migliori quattro del campionato.

Obiettivo principale

L’obiettivo principale del prossimo calciomercato sarà l’acquisto di una nuova punta, con l’addio già ufficializzato di Olivier Giroud che lascerà il club dopo tre stagioni per approdare negli Stati Uniti in MLS, precisamente ai Los Angeles FC, dove abbraccerà il suo ex compagno di Nazionale, Hugo Lloris.

Un’enorme perdita per i rossoneri sia per i gol segnati dal francese, sia per la sua leadership ed esperienza, che dovrà essere colmata da un attaccante estremamente prolifico che manca da troppi anni ai rossoneri, dai tempi di Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko.

Aumento del budget

L’Atalanta di Percassi dopo essersi ufficialmente qualificata alla finale di Europa League, che disputerà contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ancora imbattuto in tutte le competizioni, ha annunciato che riscatterà Charles De Ketelaere, reduce da un’incredibile stagione sotto la guida di Gasperini.

Il belga con 11 gol e 9 assist all’attivo in 44 presenze è uno dei giocatori chiave della straordinaria stagione dei bergamaschi, in lotta per un posto in Champions League in campionato, la finale diEuropa League sopra citata e la finale di Coppa Italia. Al Milan andranno circa 30 milioni di euro bonus compresi, un importante tesoretto che verrà aggiunto al budget per l’acquisto del nuovo bomber.