“Futuro lontano qui”: Napoli, l’agente è un fiume in piena | Fatto fuori senza pietà

L’agente del calciatore non si aspettava questo epilogo: il futuro del suo assistito è oramai lontano da Napoli

Il film da poco uscito al cinema di produzione della famiglia De Laurentiis “sarò con te” che racconta l’incredibile impresa del tricolore vinto la scorsa stagione, fa rimanere ancora più increduli i tifosi del Napoli, passati dall’essere sul tetto d’Italia a rientrare con difficoltà nella parte sinistra della classifica.

Un’involuzione inispiegabile di una squadra che ha dominata per un intero anno in Italia e a tratti in Europa, ritrovatasi alla 35esima giornata di campionato con l’incertezza di qualificarsi per una competizione europea, con la Champions League oramai troppo lontana.

Ci sono vari fattori che messi insieme ne possano determinare la causa, ma sicuramente ciò che ha più influenzato negativamente la stagione della squadra partenopea è stato il continuo cambio della guida tecnica, con tre allenatori differenti in una singola stagione.

Prima Rudi Garcia come sostituto di Luciano Spalletti, ora CT dell’Italia, poi Walter Mazzarri a novembre ed infine Francesco Calzona da febbraio. La musica però non è cambiata, il Napoli ha una terribile difficoltà nel trovare continuità nei risultati e soprattutto nel non subire gol, con l’11esima partita di fila senza clean sheet.

Scelta oculata

Il presidente dovrà lavorare al meglio con la dirigenza in quest’ultimo mese di maggio per determinare chi sarà l’allenatore la prossima stagione, con l’obiettivo di vincere trofei e creare un progetto a lungo termine, evitando di ripetere i medesimi errori di questa stagione.

Sono tanti i nomi che circolano ma a breve sarà sicuramente ufficializzato in vista del calciomercato estivo, che anche grazie alla cessione di Victor Osimhen rivoluzionerà da cima a fondo la squadra come accadde nella stagione 2022-2023.

Addio vicino

Oltre al bomber nigeriano, sono due i calciatori che diranno addio alla maglia del Napoli. Il primo è Piotr Zielinski, che dopo otto stagioni e il coronamento dello Scudetto lascerà a parametro zero il club; il secondo è Alessandro Zanoli, che rientrerà dal prestito dalla Salernitana, ma difficilmente troverà spazio.

Agent de Zanoli : ” Il va revenir au Napoli cet été puisqu’il s’agit d’un prêt simple. Cependant, je pense que son avenir est loin du Napoli, surtout avec l’achat de Mazzocchi qui prend la place de second étant donné que Di Lorenzo est un titulaire et capitaine absolu. ” pic.twitter.com/NHrPMmwVNb — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) May 7, 2024

L’agente ha di fatti spiegato che sulla fascia destra ci sono già Di Lorenzo e Mazzocchi che gli impediranno di ottenere il minutaggio necessario ed è per tal motivo che è già a lavoro per trovare quanto prima una soluzione idonea al classe 2000, desideroso di essere titolare.