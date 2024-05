Presidente, ho una richiesta da farvi: il sogno di Inzaghi si materializza | Trattativa riaperta e colpo da novanta

Archiviata la gioia per la seconda stella in casa Inter si pensa già al mercato: prende forma la prima richiesta del tecnico nerazzurro.

Nel calcio, si sa, la scia di entusiasmo per un titolo vinto o una finale raggiunta possono durare lo spazio di poche settimane. Magari non sarà così per il Borussia Dortmund, i cui festeggiamenti sul prato del Parco dei Principi dopo aver conquistato la finale di Champions League sono durati fino a notte fonda.

In questo caso, tuttavia, si è trattato di un risultato sorprendente e del tutto inatteso e quindi meritevole di celebrazioni “extra”. Non lo stesso si può dire per lo scudetto vinto dall’Inter, che al netto della storicità dell’evento, il 20° Tricolore nella storia del club, non è proprio giunto inaspettato.

Per questo, oltre due settimane dopo la maxi-festa scattata dopo il successo nel derby contro il Milan, in casa nerazzurra si è già cominciato a lavorare sul mercato con il chiaro obiettivo di rendere la rosa ancora più competitiva in vista di una stagione letteralmente senza precedenti.

Già, perché la squadra di Simone Inzaghi, al pari della Juventus, sarà in corsa su cinque fronti: campionato, la nuova Champions League, Coppa Italia, Final Four di Supercoppa Italiana e Mondiale per club, quest’ultimo in programma nel luglio 2025.

Mercato Inter, la richiesta di Inzaghi alla società

Insomma, sarà un’annata infinita, che richiederà per questo uno sforzo ulteriore da parte dei dirigenti. Se infatti non sarà possibile aumentare il numero di giocatori in rosa a causa dei vincoli imposti da Lega Serie A e Uefa, l’obiettivo non può che essere quello di avere alternative di primo livello ai titolari.

Ecco allora che il sogno di Inzaghi potrebbe avverarsi. Il tecnico emiliano ha già chiesto alla società di non far partire nessuno dei giocatori campioni d’Italia, o almeno nessuno di quelli che hanno avuto un ruolo da protagonisti. L’obiettivo dell’allenatore è quindi quello di avere ancora in rosa anche Denzel Dumfries, il big più a rischio di cessione, e di rimpiazzare Alexis Sanchez con un top player.

Inter, resta vivo il sogno Gudmundsson: la strategia del club

L’identikit della quinta punta, non in ordine di importanza, della rosa della nuova Inter è già stato tracciato. Insieme a Lautaro, Thuram e Arnautovic e al neo-acquisto Taremi, il sogno risponde al nome di Albert Gudmundsson. L’islandese del Genoa è stato tra le rivelazioni della Serie A ed ha le caratteristiche giuste per adattarsi al calcio di Inzaghi.

L’ex AZ è nel mirino anche della Juventus, ma avrebbe già concesso la propria preferenza all’Inter. In considerazione di età (26 anni) e scadenza non immediata (2027), il Grifone non chiederà meno di 30 milioni per cedere la propria stella. Un sacrificio che l’Inter cercherà di fare attraverso il risparmio degli ingaggi dei giocatori che lasceranno la Pinetina a costo zero. A quel punto l’attacco nerazzurro avrebbe poco da invidiare a quello dei top club europei…