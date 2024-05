Juve, il PSG ti frega anche lui | Notte fonda per i bianconeri: è la fine di tutte le speranze

Il club dovrà trovare una nuova via per la vittoria. Quest’ultima notizia di mercato complica decisamente i piani della dirigenza.

Un futuro lontano dall’Italia e la concreta possibilità che i sogni di gloria appartengano a un altro club, quel PSG scottato dalla recente eliminazione per mano del Borussia Dortmund in Champions League.

Entrambi i club, con proporzioni e storie diverse, cercano il riscatto. Se per i francesi non può certamente essere sufficiente l’affermazione entro i confini nazionali, per Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori la parola vittoria dovrà tornare il prima possibile a riempire i titoli dei giornali.

Individuato l’uomo della rivoluzione gentile, ci si rende presto conto come in realtà l’obiettivo dei due club sia lo stesso. La Juventus ha ormai deciso quale sarà il primo passo da compiere e non intende perdere altro tempo.

Per i parigini, ormai orfani di Mbappé, questa è l’ultima chance per riavvicinarsi ai propri tifosi e credere a un futuro ancora ricco di successi. Ecco che cosa può accadere nelle prossime ore. La Juventus rischia la beffa più amara di tutte.

Un uomo conteso

Tra le pieghe del calciomercato è facile leggere lo stesso nome accostato a due club prestigiosi. Capita così di ritrovarsi a scegliere, magari dovendo fare un passo indietro rispetto alle convinzioni del recente passato.

La Juventus e il PSG rappresentano due grandi opportunità per il tecnico che ha portato in Europa un piccolo club come il Bologna. Naturalmente stiamo parlando dell’allenatore del momento, Thiago Motta. Il suo calcio ha incantato tutti e prima di accettare la corte dei bianconeri l’ex centrocampista della nazionale italiana vuole pensarci molto bene.

Tentazione francese

Secondo diverse fonti il futuro di Luis Enrique nella Capitale francese non sarebbe poi così scontato. Tra i nomi dei possibili candidati alla successione dello spagnolo ci sarebbe anche quello del tecnico del Bologna. Una brutta notizia per la Juventus, da tempo sulle tracce di Thiago Motta.

Il sogno di costruire una rosa di giocatori di qualità, finalmente in grado di far divertire i propri tifosi, è destinato a rimanere tale. “Colpa” di un PSG che riabbraccerebbe volentieri una persona che conosce bene, avendo giocato in Francia ed essendosi già messo a disposizione in passato alla guida delle giovanili del Paris. Nelle prossime ore sapremo se queste indiscrezioni si tramuteranno in contatti e strette di mano.