Napoli prendi questi due: Spalletti ‘consulente’ di mercato | Con loro la squadra sarà invincibile

Il Napoli è pronto all’assalto di due giocatori della Nazionale Italiana: fiducia totale negli uomini di Spalletti

Siamo oramai alle battute finali della stagione 2023-2024 che però a sorpresa non terminerà a fine maggio per riprendere successivamene nel mese di agosto ma non avrà pausa, con la nuova edizione degli Europei in dirittura di arrivo.

Euro 2024 è la 17esima edizione del torneo nel quale si daranno battaglia le Nazionali maggiori con sede in Germania, che ospiterà la competizione per la terza volta nella sua storia ma per la prima volta da paese unificato.

Il format è il medesimo utilizzato nella scorsa edizione vinta dall’Italia di Roberto Mancini con 6 gruppi da 4 squadre ciascuno, dei quali le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze avanzeranno alle fasi ad eliminazione diretta.

Durerà esattamente un mese, con la data di inizio fissata per il 14 giugno con la prima partita a Monaco di Baviera, il termine dei gironi il 26 dello stesso mese, il 28 i sorteggi per il tabellone ed il 14 luglio la finale che decreterà il vincitore.

Osservatori in tribuna

Le partite di qualificazione al torneo e le amichevoli per testare la miglior squadra possibile da portare agli Europei sono state attentamente seguite dagli osservatori delle top società di Serie A, tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis, volenteroso di essere protagonista del prossimo calciomercato.

La squadra partenopea con gli addii oramai certi di Victor Osimhen e Piotr Zielinski e tanti cambiamenti da attuare nell’undici titolare che ha incredibilmente deluso le aspettative questa stagione, verrà totalmente rivoluzionata in estate, con alcuni calciatori della Nazionale di Spalletti inseriti all’interno del taccuino azzurro.

Pronto l’assalto

Secondo le ultime notizie di calciomercato De Laurentiis starebbe seguendo con attenzione due calciatori in particolare, con un occhio però sullo stesso Spalletti che li sta valutando per convocarli ad Euro 2024. Un enorme rischio per il Napoli che potrebbe vedere le loro quotazioni impennarsi e rendere complicato il loro approdo in maglia azzurra per la prossima stagione.

Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista 24enne e rivelazione del Frosinone e Mateo Retegui, punta 25enne del Genoa di origine argentina ma naturalizzata italiana ancor prima del suo approdo in Italia, che ha sorpreso tutti alla sua prima stagione con il Grifone. Sarebbero i perfetti sostituti del nigeriano e del polacco, con la speranza che cambiare la prossima stagione non dia gli stessi risultati dell’attuale.