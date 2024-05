Va bene, accettiamo le tue richieste: Juventus costretta a cedere | Ingaggio spaziale e annuncio imminente

I tifosi bianconeri al settimo cielo, l’accordo tra calciatore e club è stato finalmente trovato: scatta il rinnovo

La Juventus è concentratissima per l’ultimo mese della stagione nella quale si giocherà il tutto per tutto, con la volontà di terminare tra le prime quattro in classifica e qualificarsi alla prossima edizione di Champions League e vincere la Coppa Italia.

Per adesso sta centrando a pieno i suoi obiettivi essendo terza nella classifica di Serie A a tre giornate dalla fine e giocherà all’Olimpico di Roma la finale contro l’Atalanta di Gasperini dopo aver battuta in ordine Salernitana, Frosinone e Lazio.

Sarà fondamentale conseguirli per il mister della Vecchia Signora Massimiliano Allegri, la cui permanenza è in dubbio e potrebbe essere proprio condizionata dai risultati di questa stagione, per far sì che possa sedersi per la nona stagione sulla panchina della Juventus.

I tifosi bianconeri non sono contentissimi dell’involuzione avuta dal club nelle ultime stagioni, passato dal giocarsi le finali di Champions League a posizionarsi con difficoltà tra le prime quattro, ma la dirigenza li ha già rassicurati promettendo che sarà soltanto l’inizio di un nuovo ciclo di vittorie, volendo portare il club ai vertici italiani ed europei quanto prima.

Nuova politica

Non vincere significa automaticamente avere pochi introiti nelle casse del club e non potersi permettere di mantenere l’altissimo monte ingaggi percepito dai calciatori bianconeri, che sommati insieme occupano il primo posto dell’intera classifica di Serie A.

L’obiettivo principale sarà quello di moderarli, sia per i nuovi acquisti che per i rinnovi, ai quali già sono a lavoro in particolare per Danilo, Rabiot e Chiesa, al centro dell’attenzione dei media nelle ultime settimane trascorse.

Accordo trovato

Mentre i contratti del brasiliano e del francese sono ancora in stand-by, sembrerebbe ci sia finalmente la fumata bianca per quello dell’azzurro che contro la Roma ha fatto rivedere il calciatore che ha trascinato l’Italia ad Euro 2021, con la speranza che si replichi nella prossima edizione in Germania che inizierà a giugno.

Attualmente ha un contratto da 5 milioni di euro a stagione, del cui prolungamento si sarebbe discusso solamente al termine del campionato in base ai risultati raggiunti, ma grazie ai buoni rapporti tra l’agente ed il club e la volontà di Chiesa di continuare a vestire la maglia bianconera si è trovato un accordo che prevede il rinnovo ponte di un anno con la scadenza fissata al 2026, così che l’ex campione d’Europa abbia tempo di continuare a dimostrare il suo valore e la Juventus non rischi di perderlo a parametro zero.