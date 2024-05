Addio Napoli, anche lui si aggiunge alla lista | I tifosi non riescono a crederci

Il club partenopeo non è riuscito a trattenerlo. Ora la piazza vuole sapere subito il nome dell’allenatore per capire quale sarà il progetto.

I problemi in casa Napoli sembrano non finire mai. Le prossime gare in campionato, le ultime tre, assumono un significato quasi nullo. Osservando il linguaggio del corpo dei giocatori, come successo ad esempio a Udine, si può già capire quale sia l’intenzione della maggior parte del gruppo.

La società è riuscita nell’impresa di distruggere quanto di buono creato nella passata stagione e adesso i tifosi vogliono capire quali saranno i programmi per il futuro. Il nuovo ds Manna è già al lavoro e i nomi sul mercato sono molto interessanti. Al primo punto dell’ordine del giorno però ci sono le uscite.

Il presidente De Laurentiis si è dimostrato spesso abile nel saper cedere, ottenendo alla fine la cifra richiesta nonostante le resistenze del club che aveva di fronte. Succederà la stessa cosa anche questa volta? Le ultime indiscrezioni di mercato si stanno trasformando in qualcosa di sempre più concreto.

Come riportato da diversi organi di stampa sarà vera rivoluzione. I primi nomi sono già stati fatti e il peggio deve ancora arrivare. Per il tifoso del Napoli non sarà facile trovare la pace e la speranza necessari per voltare finalmente pagina.

Titoli di coda

Ci ha pensato Radio Kiss Kiss a fare il punto di mercato per il club partenopeo. Se le strategie per il mercato in entrata non sono ancora del tutto chiare, in uscita si è già fatto più di qualche nome.

Non c’è assolutamente da sorprendersi se chi è stato protagonista dello scudetto e di tante battaglie in precedenza ora viene considerato quasi uno scarto. Alcune dinamiche nel calcio possono risultare crudeli. Chi va e chi resta: la sensazione è che si ripartirà ancora una volta da zero.

Non solo il bomber

Osimhen, Zielinski, Demme, Gollini, Traore, Dendoncker, Ostigard e Lindstrom sono gli 8 giocatori pronti a lasciare il club partenopeo al termine di questa maledetta stagione. Il Napoli dovrà intervenire in maniera massiccia sul mercato per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

I tifosi, al di là dei nomi, hanno un desiderio: rivedere in campo quello spirito che ha permesso agli uomini di Spalletti di conquistare uno scudetto storico. Questo Napoli è davvero troppo brutto per essere vero. Basterà il mercato a risollevare il morale della piazza?