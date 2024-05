Esclusiva Hebel, (agente Pohjanpalo): “Pronto al grande salto, ma ora pensa solo al Venezia”

Piace a diversi club. Joel Pohjanpalo, capocannoniere della serie cadetta in Italia (22 gol, unico ad aver raggiunto quota 20), però al momento è concentratissimo sul Venezia che si gioca la promozione.

Potrebbe essere diretta, se nell’ultima giornata i veneti dovessero scavalcare il Como, altrimenti dovrà guadagnarsi la Serie A attraverso i playoff. “È concentratissimo sull’obiettivo – ha detto Dirk Hebel, il suo agente –. Ci sono sempre richieste per i giocatori che segnano molti gol, ma questo per Joel ora non è importante. Quel che posso dire però è che giocare in Italia gli piace molto”.

Per Hebel non ci sono dubbi però che Pohjanpalo, indipendentemente dai risultati del Venezia, sia pronto a giocare in Serie A: “Joel è il capocannoniere della Serie B, è un nazionale e un ottimo professionista – assicura –. Ha esperienza e si sente pronto al grande passo. Ma ora vuole ottenere la promozione con il Venezia”.

Negli anni Pohjanpalo è probabilmente stato sottovalutato, ma col tempo si è guadagnato gli apprezzamenti sul campo: “Non posso giudicare io se sia stato sottovalutato o meno – conclude Hebel –. Però in linea di massima per un finlandese arrivare a gradi livelli è più difficile che non per un giocatore che arriva dalle grandi nazioni calcistiche”.