Voglio allenare in Inghilterra: Milan, un altro tecnico esce dalla lista | Già decisa la sua prossima destinazione

I rossoneri alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Un candidato si tira fuori dalla lista: la sua volontà è restare in Premier League.

Il futuro del Milan è ancora un rebus e i tifosi chiedono risposte concrete. Dopo la contestazione avvenuta a San Siro in occasione della gara contro il Genoa (terminata con un rocambolesco 3-3) la situazione è tutto tranne che chiara scrutando l’orizzonte. I dubbi sono davvero tanti.

Innanzitutto chi decide le prossime scelte? L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic come consulente di Cardinale non ha avuto, in termini concreti, dei riscontri. Il tifoso rossonero si chiede allora che cosa debba aspettarsi dal mercato. Il secondo posto attuale, a distanza siderale dai cugini interisti, è il massimo obiettivo al quale si possa ambire?

La sensazione è che la confusione abbia paralizzato la dirigenza. Partendo allora dalle certezze, la posizione di Stefano Pioli è chiara: il tecnico guiderà i rossoneri ancora per tre partite dopodiché si chiuderà un percorso che ha portato comunque in bacheca uno scudetto.

È tempo di scelte. Chi sarà il sostituto dell’attuale allenatore rossonero? Nella lista di Moncada e Furlani qualcosa si è mosso, nel senso che un paio di nomi si sono già tirati fuori dal casting. Se nel primo caso a “decidere” sono stati i tifosi adesso è proprio il manager a confermare le proprie sensazioni.

Milan interdetto: il tecnico ha detto no

È stata la sua “patria calcistica”, come ricorda la Gazzetta dello Sport ma nonostante questo il suo futuro è altrove. Precisamente in Inghilterra. No, non stiamo parlando di Julen Lopetegui ma di un collega più giovane e dalle idee innovative, spesso accostato al mito Pep Guardiola.

Si tratta naturalmente della figura di Roberto De Zerbi. Non un semplice allenatore ma un personaggio in grado di contribuire all’evoluzione di questo sport. Non tutti lo amano ma il rossonero è spesso passato davanti ai suoi occhi.

“Voglio restare al Brighton”

I romantici del pallone dovranno farsene una ragione. Il tecnico di Brescia non ha al momento nessuna intenzione di tornare in Italia. In un’intervista a Sky Sports Uk De Zerbi non ha nascosto le sue intenzioni per la prossima stagione.

“Mi piacerebbe rimanere al Brighton perché amo i miei giocatori, amo questa città, amo il mio club e i miei tifosi”. Questa storia di football è destinata a proseguire nonostante una serie di risultati negativi che hanno di fatto spezzato i sogni di gloria del tecnico italiano. Il Milan può attendere.