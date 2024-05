Via da Torino a fine stagione: “Purtroppo i contratti finiscono…” | Annuncio ufficiale: il tira e molla è giunto al termine

Mentre il risiko delle panchine per la prossima stagione è in pieno svolgimento, una società esce allo scoperto: divorzio imminente.

La conclusione della Serie A 2023-’24 è sempre più vicina, ma i verdetti si fanno attendere. A tre giornate dalla fine del campionato, infatti, le uniche certezze riguardano l’Inter campione d’Italia e la Salernitana retrocessa in Serie B. Per tutte le altre squadre il momento della verità potrebbe coincidere con l’ultima giornata.

Dalla lotta per i tre posti ancora da assegnare per la prossima Champions League, alla quale è già certo di partecipare il Milan, fino a quella per evitare le ultime due retrocessioni, tutto può ancora succedere anche alla luce di un calendario che proporrà ancora diversi scontri diretti.

La conseguenza più evidente, per i club interessati, è quella dello slittamento della definizione delle strategie per la prossima stagione. Dal budget a disposizione per il mercato, destinato ovviamente a variare in base alla categoria in cui si giocherà e all’eventuale partecipazione ad una coppa, fino al mercato allenatori.

Il tutto alla vigilia di un’estate nella quale, Inter a parte, la quasi totalità delle panchine delle big del campionato si appresta a cambiare. A parte i nerazzurri, solo Lazio e Roma, complice il fatto che Tudor e De Rossi sono subentrati in corso, convincendo sul piano dei risultati, sembrano già certe del tecnico per la stagione 2024-’25.

Mercato allenatori, l’estate dei cambiamenti: il Torino e Juric si separano

I casi più interessanti sono quelli di Napoli, Milan e Juventus, in rigoroso ordine di possibilità di novità in panchina. Certo l’addio di Francesco Calzona in casa azzurra, solo da ufficializzare quello di Stefano Pioli, mentre ancora avvolto nel mistero è il destino di Max Allegri, sotto contratto con la Juventus fino al 2025.

La stagione dei bianconeri deve ancora emettere verdetti importanti, dall’atteso pass Champions alla disputa della finale di Coppa Italia, e tutto è ancora possibile. Senza cambiare città, invece, sembra già tutto deciso in casa Torino, dove si appresta a concludersi l’era Ivan Juric, durata tre stagioni.

Torino, Cairo punge Juric: “Non so cosa non abbia funzionato…

A margine del ricordo della tragedia di Superga, infatti, il presidente granata Urbano Cairo ha di fatto anticipato che il contratto del tecnico croato, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato: “I contratti finiscono e se a un certo punto non ne fai un altro…” le dichiarazioni sibilline, ma allo stesso tempo molto chiare, del numero uno granata.

Iniziata con l’ambizione di dare l’assalto alle posizioni europee, la gestione Juric, iniziata dopo due sofferte salvezze, ha stabilizzato il Torino a metà classifica, senza però mai effettuare il salto di qualità. Lo stesso Cairo ha rafforzato il concetto, senza risparmiare frecciate al proprio allenatore: “Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni. Non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri…”. I giorni dei chiarimenti stanno per arrivare…