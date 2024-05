Se resta Tudor, io vado via: chiesto un colloquio urgente con la società | Il suo addio è un fulmine a ciel sereno

Fulmine a ciel sereno in casa Lazio: un top player pronto a lasciare il club in estate nel caso Tudor venisse confermato

La stagione della Lazio sta regalando continue sorprese. La squadra di Claudio Lotito ha avuto un ritmo totalmente altalenante durante la stagione, ma nonostante ciò potrebbe comunque qualificarsi per una competizione europea al termine di essa.

Gli ultimi risultati positivi avevano risollevato le sorti della classifica ma il pareggio per 2-2 contro il Monza di Palladino ha quasi distrutto tutte le speranze di qualificarsi per il secondo anno consecutivo ad un’edizione di Champions League, mai successo nell’era Lotito.

La società adesso esige massimo impegno per i tre impegni finali contro Empoli, Inter e Sassuolo, nei quali non saranno ammessi passi falsi o si rischierà di scivolare agli ultimi posti della parte sinistra del tabellone, il che farebbe riflettere anche sulla conferma di Tudor, arrivato a metà marzo.

La volontà è quella di creare coesione all’interno del club tra allenatore, calciatori, staff, dirigenti e presidenti, con il fine di avviare un nuovo ciclo che anteponga le esigenze e gli obiettivi del club e del gruppo ad ogni singolo calciatore.

Rivoluzione in programma

L’idea è quella di costruire una rosa giovane, anche a patto di cambiare le fondamenta della squadra, già in parte degradate dagli addii oramai certi di Luis Alberto e Felipe Anderson, con lo spagolo che ha già affermato di non voler rinnovare il contratto ed il brasiliano che ha già firmato con il Palmeiras.

Ad oggi la permanenza di nessuno è certa. Tutti i calciatori e lo stesso allenatore seppur arrivato da pochi mesi, sono in discussione e dovranno guadagnarsi la riconferma se vogliono far parte della nuova Lazio, che durante i mesi estivi verrà rivoluzionata da cima a fondo.

Futuro in bilico

Come riporta Il Messaggero, il futuro di Alessio Romagnoli nella sua Lazio è tutto da definire. Nonostante abbia un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, il difensore italiano non si trova totalmente a suo agio nel nuovo scacchiere di Tudor e per tal motivo avrebbe chiesto un incontro con la società al termine della stagione.

Una notizia che preoccupa estremamente i tifosi della Lazio che non vorrebbero che uno dei migliori calciatori della loro rosa delle ultime due stagioni lasciasse la propria squadra, aggiungendosi ai tanti partenti. Il suo addio non è ancora certo, ma ciò che è sicuro è che la prossima stagione vedremo una Lazio totalmente trasformata.