Inter indemoniata, sorpasso sulla rivale per il forte difensore | Con questa squadra vincono per altri 10 anni

Lo scudetto è un ricordo per i dirigenti nerazzurri: definite le strategie di mercato, spunta un obiettivo a sorpresa che gioca in Serie A.

I festeggiamenti-fiume messi in atto dall’Inter per la conquista del 20° scudetto non sono ancora terminati. L’appuntamento cerchiato in rosso dai tifosi è quello del 19 maggio, quando in occasione dell’ultima partita casalinga del campionato verrà consegnata la Coppa dello scudetto.

Dopo questo evento mancheranno solo sette giorni al rompete le righe ufficiale, successivo alla partita in casa dell’Hellas Verona che chiuderà una delle annate più memorabili della storia recente dell’Inter, infiocchettata dal trionfo di gennaio nella Supercoppa Italiana giocata a Ryad.

Il club nerazzurro è diventato il primo della storia capace di vincere il trofeo per tre anni di fila. Una missione, questa, fallita invece per la Coppa Italia, dato che dopo due successi consecutivi l’Inter è sorprendentemente stata eliminata quest’anno dal Bologna agli ottavi di finale. Una piccola macchia, non paragonabile però alla delusione provocata dall’uscita dalla Champions League agli ottavi di finale.

La resa ai rigori contro l’Atletico Madrid brucia non poco pensando al fatto che i Colchoneros sarebbero poi stati eliminati dal Borussia Dortmund, capace poi di arrampicarsi sorprendentemente fino alla finale. Bissare la cavalcata del 2023, quando l’Inter arrivò fino all’atto conclusivo perso tra mille rimpianti contro il Manchester City non era impossibile.

Mercato Inter, il piano: obiettivo difesa

È però proprio grazie alle sconfitte che si diventa più forti. Ne sa qualcosa la stessa Inter, capace di trasformare negli anni in energia positiva la delusione per lo scudetto perso nel 2022 a favore del Milan, pertanto è facile immaginare che nella prossima stagione fare più strada possibile nella nuova Champions tornerà ad essere un obiettivo primario per il club.

Per provarci, però, servirà una rosa ancora più forte di quella attuale. Sarà questa la mission che la squadra mercato nerazzurra cercherà di realizzare durante l’estate. Il trio Ausilio-Baccin-Marotta si è già messo avanti assicurandosi a parametro zero Zielinski e Taremi, pertanto i prossimi ritocchi dovrebbero riguardare la difesa e il reparto esterni. Dove potrebbe arrivare uno dei protagonisti della Serie A.

Inter a caccia di esterni: l’occasione arriva da Bergamo

La partenza di Cuadrado, lo spostamento di Carlos Augusto tra i centrali e il destino incerto di Denzel Dumfries rende infatti necessario individuare al più presto un esterno affidabile, magari in grado di agire a destra e a sinistra. I fari del mercato interista si sono accesi su Emil Holm, svedese dell’Atalanta, la cui permanenza a Bergamo è però tutt’altro che certa dopo il prestito della scorsa estate.

Il cartellino di Holm appartiene infatti allo Spezia e per il riscatto l’Atalanta dovrebbe versare 8,5 milioni. Il rendimento del giocatore è cresciuto nella seconda parte della stagione, ma la dirigenza della Dea non ha ancora sciolto le riserve. Quel che è certo è che la concorrenza non manca. L’Inter ha già preso informazioni, al pari della Fiorentina. Holm è un profilo gradito ad Inzaghi per caratteristiche fisiche e tecniche e gli ottimi rapporti tra Inter e Spezia potrebbero facilitare l’operazione. Ma a decidere sarà l’Atalanta…