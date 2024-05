Per 35 milioni può andare via: Giuntoli ha scelto chi sacrificare | Parte lui per arrivare al top player

Juventus, il futuro è adesso: la società detta la linea per il mercato, individuato il primo big da cedere per rinforzare la rosa.

Passo da scudetto fino a fine gennaio, da salvezza neppure troppo tranquilla nella seconda parte del campionato. Una dicotomia di rendimento troppo evidente, oltre che anomala nella storia del club, per non far sorgere la domanda cruciale: qual è il vero volto della Juventus?

I bianconeri hanno vissuto un’annata da Dr. Jekyll e Mr. Hyde proprio quando tutto lasciava pensare il contrario. Senza impegni nelle coppe europee la squadra di Allegri avrebbe dovuto crescere alla distanza o quantomeno farsi preferire rispetto alle altre grandi del campionato impegnate nelle coppe.

Invece Danilo e compagni sono letteralmente appassiti prima della fine dell’inverno, in concomitanza con lo svanire del sogno di contendere lo scudetto all’Inter. Sulle cause di questo crollo di rendimento gli addetti ai lavori si interrogano da mesi, ma quel che è certo è che la causa non può essere di natura fisica.

Fatto sta che a poche settimane dal suo epilogo, la stagione la Juventus non ha ancora il lieto fine. Leggi la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, mentre già sicuro è il pass per la Final Four di Supercoppa Italiana del gennaio 2025 e per il Mondiale per club dell’estate successiva.

Juventus, il mercato passerà dall’autofinanziamento

Essere in corsa su cinque fronti nella prossima annata rappresenterebbe per i bianconeri una vera e propria boccata di ossigeno a livello di bilancio, dove ancora si risente della mancata partecipazione alla Champions in questa stagione, oltre che delle precoci eliminazioni dal torneo nelle ultime edizioni, in particolare in quella 2023, finita già dopo la fase a gironi.

La cascata di milioni in arrivo può rivelarsi fondamentale anche in chiave mercato. La rosa della Juventus dovrà infatti essere ritoccata in maniera significativa in estate per tornare a puntare allo scudetto e il budget non potrà essere costruito solo sull’autofinanziamento. Eppure in Corso Ferraris hanno già individuato un paio di gioielli da sacrificare.

Juventus, Huijsen verso l’addio: il club fa il prezzo

Oltre a Matias Soulé, di rientro dal prestito al Frosinone e destinato alla cessione dopo l’esplosione di Kenan Yildiz, anche il destino di Dean Huijsen sembra poter essere lontano dalla Juventus. E anche dall’Italia. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo, classe 2005, tornerà dal prestito alla Roma per essere subito messo sul mercato.

Al netto di un’esperienza tra luci ed ombre in giallorosso, tanti top club stranieri sono pronti a scommettere sulle qualità e sull’esplosione di Huijsen. Tra questi il Borussia Dortmund, al quale certo non mancherà la liquidità dopo il bagno di milioni in arrivo dalla cavalcata in Champions e peraltro già certo di partecipare anche alla prossima edizione della competizione. I gialloneri potrebbero accontentare le richieste della Juventus, vicine ai 35 milioni. Una cifra che Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a reinvestire per rinforzare il centrocampo.