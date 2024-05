Nessuna trattativa con il Napoli: passo indietro per il re dei bomber | Tutti pensavano che fosse già fatta

Victor Osimhen è destinato a lasciare l’Italia al termine della stagione: la meta, però, è incerta. Un top club si chiama fuori.

Le sorti, e le emozioni, del mercato estivo 2024 ruoteranno come sempre attorno agli attaccanti. Dopo che si sarà risolto il mai come quest’anno intrigante domino degli allenatori, infatti, i top club italiani ed internazionali daranno il via alle manovre di rafforzamento proprio dalla definizione dei rispettivi reparti offensivi.

In Serie A saranno Milan e Napoli, oltre forse alla Juventus, a doversi dotare di un numero 9 di livello per affrontare la nuova stagione con ambizione, mentre all’estero sono pronti a muoversi colossi come Chelsea e Manchester United, due tra le grandi deluse della stagione di Premier League che va a concludersi, senza dimenticare il Paris Saint-Germain.

I francesi infatti dovranno aprire una nuova fase della propria storia in coincidenza con l’addio di Kylian Mbappé, destinato ad approdare al Real Madrid a parametro zero. L’ennesimo assalto alla Champions League da parte del club del presidente Al Khelaifi dovrà prendere forma con un nuovo centravanti. Il casting è aperto e le scelte della società parigina potrebbero anche intrecciarsi con i destini dei club di Serie A.

Da Lois Openda a Benjamin Sesko, i giovani bomber della scena europea pronti a fare il grande salto sono tanti, magari dopo essersi consacrati ad Euro 2024. Il prezzo dei loro cartellini può lievitare ulteriormente, al punto da spingere qualche società a cercare alternative in Serie A, dove i centravanti appetibili non mancano.

Napoli, la cessione di Osimhen finanzierà il mercato

Si pensi a Dusan Vlahovic o al neo-scudettato Lautaro Martinez, anche se il nome più seguito dalle grandi d’Europa resta quello di Victor Osimhen. Quelle che il nigeriano sta vivendo sono le ultime settimane con addosso la maglia del Napoli. Il divorzio in estate è già stato anticipato dal presidente De Laurentiis, pronto a incassare la cifra della maxi-clausola rescissoria per finanziare la campagna acquisti con la quale rilanciare le ambizioni della squadra.

A essere avvolta nel mistero è tuttavia al momento la nuova destinazione dell’ex centravanti del Lille. Del resto la quantità di milioni a tre cifre da scucire per assicurarsi le sue prestazioni attraverso il pagamento della clausola rescissoria non è accessibile per tutti i club europei. La prospettiva è quindi quella di andare per esclusione e in tal senso una pretendente potrebbe già essersi tirata indietro.

Quale futuro per Osimhen? Il Chelsea frena

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Chelsea non è in prima fila nella corsa ad Osimhen, seguito con interesse anche dallo stesso PSG e dal Manchester United. I Blues sono pronti a rifare l’attacco in vista della prossima stagione, ma pur essendo tra gli obiettivi a Stamford Bridge il nigeriano non è al primo posto della lista del club.

Nonostante i buoni rapporti esistenti da anni tra Chelsea e Napoli, per il momento non si è andati oltre a qualche timido sondaggio e nessuna trattativa è stata aperta. A Londra il preferito alla voce centravanti sarebbe proprio Benjamin Sesko, stella slovena del Lipsia e giocatore sul quale si sono focalizzate anche le attenzioni dei dirigenti del Milan.