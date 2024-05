Offerta da 40 milioni di euro: calciomercato Inter, niente ciliegina sulla torta | Bruciata da una diretta avversaria

Stoccata per l’Inter da parte di una diretta concorrente di Serie A: obiettivo di mercato sempre più lontano

Nonostante i cammini in Coppa Italia e in Champions League si siano interrotti prematuramente agli ottavi di finale, Steven Zhang, presidente dei nerazzurri, non può che essere contento di come sia terminata la stagione del suo club.

Nell’annata 2023-2024 che a breve si concluderà l’Inter ha aggiunta alla sua ricchissima bacheca altri due trofei: una Supercoppa Italiana, terza edizione vinta consecutivamente e uno Scudetto, ventesimo della loro storia.

Il primo è arrivato battendo Lazio e Napoli nel nuovo format della competizione che si è disputato a Riyad, mentre il secondo è arrivato clamorosamente proprio contro i rivali di sempre, il Milan, vincendo la stracittadina lombarda per 2-1.

Sesto Derby della Madonnina di fila vinto, sorpasso nei campionati vinti all-time ottenendo la seconda posizione nella classifica dei club con più titoli e la seconda stella sulla divisa, e festeggiamenti nel proprio stadio; non potevano immaginare epilogo migliore.

Obiettivi futuri

L’Inter non ha assolutamente intenzione di fermarsi, con l’idea più che condivisa nella società di aprire un ciclo vittorioso che duri nel tempo, sia in Italia che in Europa, aumentando anno dopo anno il blasone del club e posizionarlo nell’elite del calcio mondiale.

Per far ciò necessita di una rosa sempre più competitiva ed infatti con la finestra di calciomercato estiva non ancora aperta ha già chiuso per due colpi d’esperienza internazionale, Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli e Medhi Taremi, attaccante iraniano del Porto.

Forte concorrenza

In attesa di conoscere chi guiderà la prossima stagione la panchina del Napoli, il suo presidente Aurelio De Laurentiis si sta già mobilitando sul mercato per sopperire alle evidenti lacune di quest’annata che hanno portato il club a rischiare di non qualificarsi per nessuna competizione europea, nonostante giocassero il campionato da campioni in carica.

Il primo reparto da sistemare è quello difensivo con Nathan che non è riuscito nel sostituire il monumentale Kim Min Jae, adesso al Bayern Monaco. L’indiziato numero uno è Alessandro Buongiorno difensore italiano che milita attualmente nel Torino, al quale fu già presentata un’offerta a gennaio, rifiutata però dal Presidente Cairo che non aveva intenzione di privarsi del suo calciatore a campionato in corso. L’offerta per garantirsi il classe 1999 in estate è di 35 milioni di euro + 5 di bonus, che rispecchierebbe la domanda della società granata e che impedirebbe all’Inter che lo segue da tempo di fargli indossare la maglia neroazzurra.