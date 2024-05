Non rinnova e va via in estate: il sostituto di Maignan è già pronto | Saluta una Big italiana e approda al Milan

Pessima notizia per i tifosi rossoneri: Maignan non rinnova e va via, è già pronto il suo sostituto per la prossima stagione

L’abbandono della Curva Sud all’8o’ di gioco nel match terminato 3-3 contro il Genoa parla da sè: i tifosi rossoneri sono ampiamenti scontenti della stagione che sta per terminare, nonostante termineranno con molta probabilità al secondo posto in classifica.

Un’annata che non doveva essere la copia della precedente, ossia terminata senza alcun trofeo aggiunto in bacheca. Ciò che è ancor più grave è che il Milan ha investito 130 milioni di euro durante il calciomercato estivo, che non hanno portato ad alcun frutto.

Lotta Scudetto abbandonata a gennaio con l’Inter di Inzaghi che ha vinto la seconda stella proprio a San Siro, Coppa Italia persa ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gasperini, terzo nel girone di Champions League e fuori ai quarti di Europa League contro la Roma di De Rossi; il reseconto di una stagione definibile fallimentare.

Il capro espiatorio sembra essere proprio l’allenatore Stefano Pioli, nonostante nei suoi quasi 5 anni in rossonero abbia portato il club a vincere un campionato dopo 11 anni e a giocare una semifinale di Champions League dopo 16; un avventura oramai giunta al capolinea.

Bisogno di cambiamenti

La prossima stagione vedremo con certezza un nuovo allenatore sulla panchina rossonera, con la dirigenza in trattativa avanzata con Fonseca, ex Roma e Coinceiçao, attuale allenatore del Porto, i quali determineranno i nuovi colpi del mercato estivo.

Le attuali esigenze prevedono l’acquisto di una punta centrale, con Olivier Giroud diretto ai Los Angeles FC in Mls, di un mediano che affianchi Bennacer e dia più copertura in fase difensiva e un nuovo centrale che affianchi Tomori e che dia garanzia di continuità sia fisica che prestazionale.

Nuovo portiere

Il tutto dipenderà anche dalle ipotetiche cessioni, con un big che quasi sicuramente lascerà la squadra rossonera. Il primo indiziato sembrerebbe essere proprio Mike Maignan, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ma che sommando gli infortuni nelle tre stagioni in rossonero ha saltato in totale 37 partite, lasciando praticamente per un’annata intera la porta scoperta.

Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Provedel, portiere della Lazio che si è distinto nelle ultime stagioni per le sue incredibili performance. Mentre il francese colleziona assist, l’italiano sa anche segnare e lo ha dimostrato nella partita di Champions League contro l’Atletico Madrid allo scadere, rivelandosi un’arma in più. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra totalmente abbordabile per le casse del club rossonero, che potrebbero approfittare della situazione delicata in casa biancoceleste per strapparlo da Formello e renderlo il nuovo leader tra i pali.