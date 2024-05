“Fa più danni di Taylor”: Roma, i tifosi non ne possono più | Pesanti accuse prima del big match

Il clima in casa giallorossa è carico di tensione. Ecco che cosa rischia la squadra e cosa potrebbe accadere dopo queste parole.

Accuse pesanti che vanno a colpire l’universo giallorosso e che possono ritorcersi contro gli uomini di De Rossi come un boomerang. Forse il tempismo non è stato dei migliori. La situazione della squadra è molto delicata, con una partita di Europa League e un finale in campionato che diranno tutto sull’esito di questo percorso.

I tifosi non stanno più nella pelle e tra poche ore scopriranno quale sarà la strada da seguire verso l’obiettivo Champions. Come sappiamo infatti ci sono due possibilità per accedere al nuovo format della competizione continentale. Vincere l’Europa League oppure arrivare tra le prime 5 in campionato.

È vero che il calendario di chi sta davanti (il Bologna rivelazione di questa stagione di Serie A) non è semplice ma i giallorossi non possono fare tabelle. Con 9 punti su 9 sarà Champions. Lukaku e Dybala vogliono chiudere alla grande una stagione che non era certamente nata sotto una buona stella.

Con impegno e grande determinazione la squadra guidata da DDR può davvero togliersi delle grandi soddisfazioni. Prima però bisogna affrontare un avversario ostico come il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, imbattuto in questa incredibile stagione.

La pillola non va giù

Quando si parla dell’Europa meno nobile (rispetto alla Champions League) si pensa al percorso della Roma nelle ultime stagioni. Il pensiero va subito alle serate maledette condizionate dalle scelte dell’arbitro Taylor, vero e proprio incubo della tifoseria.

Questa volta però non ci sarà l’arbitro che aveva diretto la gara contro il Feyenoord e soprattutto la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Le analogie non mancano e qualcuno sembra cercare dei pericolosi alibi.

Un tifoso rincara la dose

Il momento è già abbastanza carico di tensione ma un tifoso, commentando un articolo su romanews.eu, mette il carico da novanta. “A questo punto non so se abbia combinato più danni l’arbitro Taylor o il formidabile ex ds mai rimpianto Pinto”.

Il riferimento è alla partecipazione alla Champions League (passando per la vittoria dell’Europa League) sfumata l’anno scorso e a quei benefici che porterebbe con sé. Le squadre che accederanno al tabellone previsto dal nuovo format, saranno ancora più ricche. Un motivo in più per non lasciarsi scappare questa occasione. La Roma ci proverà ancora con grande concentrazione.