Il campionato per noi è finito: terremoto in casa della Juventus | Non parteciperanno alle prossime partite

È tutto vero: la decisione sconvolge il calcio italiano. I bianconeri dovranno ripartire da nuove e insolite certezze.

Il campionato della Juventus ha riservato più dolori che gioie per i propri tifosi. La proposta di gioco non è mai stata all’altezza e un modesto Milan è riuscito a superarla in classifica senza troppe difficoltà. Il Football Director Cristiano Giuntoli e il suo staff saranno ora impegnati a trovare delle soluzioni.

Prima però ci sono 3 partite molto importanti perché l’aritmetica dovrà certificare l’accesso di Vlahovic e compagni al tabellone della nuova Champions League. Le conferenze stampa di Massimiliano Allegri sono diventate una la copia dell’altra e il messaggio che vuol far passare il tecnico livornese è sempre lo stesso.

La Juventus sta per centrare un obiettivo importantissimo, specialmente dopo una stagione senza le coppe. Per una società che sta cercando di risalire la classifica e provare a vincere almeno il campionato della credibilità, le notti europee rappresentano degli appuntamenti imprescindibili.

L’ultimo terremoto tuttavia non solo non lascia tranquillo l’ambiente ma complica ancora di più una situazione non esattamente esaltante. La seconda parte di stagione è stata davvero deludente e i tifosi chiedono spiegazioni.

La pazienza è finita

Ci ha pensato il tifo organizzato ad esprimere un sentimento di rabbia e rassegnazione di fronte agli ultimi episodi di campo. Questa Juventus non piace più a molti tifosi e proprio questi ultimi chiedono delle spiegazioni.

Senza troppi giri di parole, parte dello Stadium ha deciso di scendere in campo per dire basta. Ecco che cosa è successo e perché il campionato della Juventus, in un certo senso finisce qui.

“Per noi finisce qui”

La Curva Sud della Juventus ha annunciato tramite un comunicato che diserterà le ultime due gare casalinghe contro Salernitana e Monza. Non esattamente due appuntamenti di poco conto se si considera che l’obiettivo stagionale non è stato ancora centrato. Arrivare tra le prime quattro, anche da un punto di vista economico, è un traguardo che non può essere assolutamente mancato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @drughiofficialpage

I Drughi, ovvero gli Ultras della Juventus, hanno deciso dunque di abbandonare la propria squadra nel momento del bisogno. Massimiliano Allegri e i suoi dovranno cercare altrove le risorse necessarie per blindare un terzo posto che a questo punto vale ancora di più. Quel “fino alla fine” risuonerà nelle teste dei giocatori come un monito.